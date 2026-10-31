Samler kreftene for inkludering

En ny treårig satsing - Surnadalsmodellen - skal hjelpe flere barn, unge og familier inn i idretten i hele Surnadal.

Et bredt sammensatt lag. Foran fra venstre Ann-Elin Stenberg, Surnadal kommune, Juras Chachlauskas fra Surnadal IL og Jostein Kvendset fra Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Andre rekke fra venstre: Anett Ranes, Surnadal kommune og Karina Vigum fra Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Tredje rekke fra venstre: Heid Snekvik fra Tinde Sparebank, Janne Ragnes fra Talgø, Kine Paola Sæter fra Surnadal IL og Hans Mellemsæter fra SpareBank1 Nordmøre. Bakerst fra venstre: Mette Helen Mikkelsen fra Tinde Sparebank, Berit Skralthaug fra SpareBank 1 SMN, Solveig Haglund fra Bio Marine og Liv Dalsegg fra Sparebank1 Nordmøre. Foto: Bård Inge Romundstad

Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank og og Surnadal IL presenterte fredag Surnadalsmodellen. Surnadal Idrettslag er kommunens største idrettsarena og en sentral møteplass for inkludering. Erfaring og forskning viser imidlertid at at foreldre med innvandrerbakgrunn ofte faller utenfor idrettens strukturer, noe som hemmer både integrering og deltagelse.

– Surnadalsmodellen har vi kalt det fordi vi tenker at det skal være et prosjekt som bidrar til integrering og inkludering i hele Surnadal, sier Jostein Kvendset, styreleder i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank.

– Det ska værra gøitt for aill!

– Det ska værra gøitt for aill!, er en omskriving av visjonen til Surnadal IL som er "Det ska værra gøitt for aill - hæle tia!" Så er det ikke slik at det er moro for alle hele tida, og ikke bestandig moro for alle heller i idretten. Noe det kan være forskjellige årsaker til, sier Kvendset og legger til:

– Slik vil vi ikke ha det.

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Kvendset forteller videre at Surnadalsmodellen ble født etter et møte med kommunen, hvor de erkjente at de manglet midler og ressurser til å tak tak i utfordringen med integrering og inkludering på en god måte. Derfor ble det da initiert et prosjekt i regi av Surnadal idrettslag og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, med Surnadal kommune med på laget, for å få en helhetlig tilnærming til problemet. Da gjennom konkrete tiltak knyttet til kommunikasjon, økonomi, rolleforståelse og barriere for deltagelse.

Jostein Kvendset, styreleder i Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank. Foto: Bård Inge Romundstad

Ressursene strekker ikke til

– Dette gjør vi for at idretten skal være en plass for å skape glede, samhold og bolyst for små og store. Idretten er en av de største inkluderingsarenaene for barn og unge i Surnadal, sier Jostein Kvendset før han fortsetter:

– Samtidig er inkluderingsarbeidet i stor grad avhengig av frivillige ressurser, men det er en trend at det er vanskeligere å få tak i folk. Idrettslagene ønsker å bidra, men mangler kapasitet og ressurser til å møte behovene.

Kvendset fortsetter med å understreke at de ønsker å forebygge utenforskap og sikre god inkludering av barn og unge og familiene deres på fritida. Måten dette kan løses på er å bidra med økonomi, sammen med næringslivet i Surnadal, til å opprette ei tre-årig prosjektstilling, kalt prosjektkoordinator for inkludering og integrering, på 60-100% for de kommende tre årene, organisatorisk plassert i Surnadal Idrettslag for å jobbe med dette.

– Det er rett og slett fordi Surnadal Idrettslag er det største idrettslaget i kommunen, og det er der mesteparten av aktiviteten skjer, sier Jostein Kvendset.

For alle idrettslagene i kommunen

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Men det betyr ikke at dette er kun for Surnadal IL. Alle idrettslag i kommune har like muligheter til å være med og benytte seg av koordinatoren og økonomien som ligger i prosjektet.

– Det er ikke et Surnadal IL prosjekt, det er et Surnadalsprosjekt, understreker Kvendset.

Prosjektkoordinatoren skal blant annet være et synlig kontaktpunkt for, og bindeledd mellom familier, idrettslag, skole, kommune og andre relevante aktører, samt koordinere støtteordninger og "minipott" til direkte tiltak for barn og unge.

Karina Vigum fra Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank Foto: Bård Inge Romundstad

Et uvurderlig samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom idrettslag, Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank, Surnadal kommune og næringslivet i Surnadal.

– Dette samarbeidet er helt uvurderlig, og det var utrolig artig å gå runden til næringslivet og fortelle om prosjektet og få den positive responsen, sier Jostein Kvendset.

Prosjektet har en estimert kostnad på 1 million kroner i året, avhengig av stillingsstørrelse på på prosjektkoordinatoren. I tillegg til en "minipott" på ca. 200 000 kroner.

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Klare målsetninger

Prosjektet har konkrete mål for barn, familie og frivillighet. Blant annet at flere barn og unge deltar og blir værende i organiserte fritidsaktiviteter, og at flere foreldre involveres i idrettslag og barnas aktiviteter. Det er også en målsetning at økonomiske og praktiske barrierer for deltakelse reduseres, da gjennom bruk av "minipotten". Og ikke minst at "Det ska værra gøitt for aill!"

Utviklingen gjennom antall barn og unge som skal følges opp, deltakelse over tid, foreldre-involvering og erfaring fra idrettslagene skal dokumenteres. Forhåpentligvis blir resultatene så bra at prosjektet kan utvides utover den planlagte tre-årsperioden.

Bredt sammensatt spleiselag

Prosjektet er lagt opp som et spleiselag, og de som er foreløpig er med er, i tillegg til Sparebankstiftelse Surnadal Sparebank og Surnadal kommune, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank 1 SMN, Tinde Sparebank, Bio Marine, Norsk Kvalitetsmat, Talgø og Svorka.

– Da er det bare å begynne å søke!

Nå er finansieringen kommet så langt at prosjektet kan ta neste skritt og lyse ut stillingen som prosjektkooridinator.

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– Da er det bare å begynne å søke, og vi gleder oss til å se hvilke søkere vi får, avslutter Jostein Kvendset.

Prosjektet er planlagt å starte på nyåret.

Helt fantastisk og ganske unikt

Ann-Elin Stenberg, einingsleiar for helse og familie i Surnadal kommune, påpeker at kommunen, slik som situasjonen er nå, nok ikke hadde greid dette uten hjelp fra Sparebankstiftelsen.

– Så at vi får til et spleiselag på dette arbeidet er helt fantastisk og ganske unikt, sier Stenberg.

Dette er et prosjekt som Surnadal kommune går inn i og får mye positivt ut av, for å løse en utfordring som kommunen også har registrert, forteller Stenberg.

– Dette er virkelig nyttig, og kommer til å hjelpe mange familier. Dette er det meningsfylt å bruke tid på, sier hun videre.

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Ann-Elin Stenberg, einingsleiar for helse og familie i Surnadal kommune Foto. Bård Inge Romundstad

Treffer helt klart et behov

Anett Ranes, varaordfører i Surnadal kommune, forteller at da hun første gang hørte om prosjektet tenkte at dette må bli bra.

– Nå i dag har jeg fått enda litt mer " kjøtt på beinet" på hva dette dreier seg om. Hva som er tankene bak, og hva en skal oppnå. Fra mine erfaringer i idrettslaget er Surnadalsmodellen et tiltak som treffer et klart behov.

– Dette er et prosjekt som Surnadal kan bli kjent for nasjonalt når vi får erfaringer og kan videreformidle hva vi har fått til her i Surnadal.

Anett Ranes, varaordfører i Surnadal kommune. Foto: Bård Inge Romundstad

Sponser både av nød og glød

– Av og til sponser vi litt av nød og litt av glød, sier Hans Mellemsæter fra SparBeank 1 Nordmøre og fortsetter:

– Her tror jeg vi kan "tikke" av begge boksene.

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Mellemsæter understreker videre at inkludering, oppmerksomhet og mestring er viktige forhold for barn. Idretten er en plass hvor alle sammen kan få muligheten til å trives, kjenne på mestring og føle at de er en del av et fellesskap hvor de er trygge og trives. Så finnes det barrierer som kan hindre at alle kan delta, som en slik prosjektstilling kan være med å fjerne.

Hans Mellemsæter fra SparBeank 1 Nordmøre Foto. Bård Inge Romundstad

Positivt at så mange står sammen

Berit Skralthaug fra Sparebank 1 SMN sier at hun setter stor pris at dette er blitt et samarbeid hvor mange står sammen i et spleiselag.

– Kjempeartig at dere inviterte mange. Jeg tror det er det som skal til, at vi er flere som er med og bidrar, sier Skralthaug.

Hun påpeker også at dette prosjektet treffer bra, blant annet ved å bidra økonomisk til de som trenger det. Det er mange gutter og jenter som har ønsker om å være med i idretten, men som ikke har ressurser til å være med.

Berit Skralthaug fra Sparebank 1 SMN Foto: Bård Inge Romundstad

Gagner også de frivillige

Heid Snekvik, markedssjef i Tinde Sparebank, forteller at også ble veldige glade da Sparebankstiftelse tok kontakt og at dette er et prosjektet som kommer til å treffe veldig bra.

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– Det som i tillegg er viktig er den delen som går på frivilligheten, de som skal gjøre jobben, og som føler på en utilstrekkelighet og som kommer bort i kompetanseområder som en ikke mestrer for å løse i forhold til de som sliter. Det blir så mange ting å ta hensyn til at en armer ut frivilligheter, sier Snekvik.

Prosjektet blir med det også en viktig bidragsyter for å ta vare på de frivillige, slik at de kan lever på de oppgavene de opprinnelig var tenkt til.

Heid Snekvik, markedssjef i Tinde Sparebank Foto. Bård Inge Romundstad

Karina Vigum takket for bidragene fra bidragsyterne, oppfordret flere til å ta del i frivilligheten og inviterte til kake og kaffe.

– Heia Surnadal!, avsluttet Vigum.

Representanter fra NAV i Surnadal var og til stede. De bidrar ikke direkte økonomisk inn i prosjektet, men er glade for det kommer en koordinator som kan bidra til at støtten som NAV også kan bidra med blir benyttet på best mulig måte.