La skiene på hylla og fant fram gitaren

Som 28-åring plukket den tidligere langrennsløperen Sigurd Brørs fra Surnadal opp gitaren for første gang. Nå utforsker han tro, tvil og eksistensielle spørsmål i en konsertopplevelse med både humor og alvor.

Sigurd Brørs utforsker gåten om selg selv på sin turnè «Tru på eigen tvil». Foto: Eldbjørg Berset

Etter en skuffende skisesong tok tidligere langrennsløper Sigurd Brørs for første gang i en gitar, 28 år gammel. Noe i underbevisstheten fortalte ham at musikken var en retning han måtte følge.

I konserten «Tru på eigen tvil» forsøker Brørs å utforske gåten om seg selv. Tvil står sentralt, men også det å stille spørsmål ved selve tvilen. Han mener dette er et tema mange kan kjenne seg igjen i, og som samtidig gir spennende muligheter som låtmateriale.

Uttrykket «Tru på eigen tvil» hentet han fra en av sine egne låter, der han sang «E konn ha vorre Bjørn». Referansen er ikke tilfeldig, siden Eidsvåg er kjent for en rekke låter som tematiserer tro, tvil og eksistensielle spørsmål.

Under den halvannen times lange konserten framførte Brørs låter med ulike temaer, der tvil var den gjennomgående røde tråden. Etter konserten var det imidlertid lite å tvile på. Tilbakemeldingene fra både ham selv og publikum var gode.

Tvil var en gjennomgående rød tråd i konsertopplevelsen. Foto: Gunn Elin Røen

Brørs ønsket at publikum skulle sitte igjen med en opplevelse som bestod av omtrent seksti prosent alvor og førti prosent humor. Selv om alvoret veier tyngst, forsøkte han å slippe til komikeren i seg mellom låtene.

Musikken til Brørs har et vidt spenn, og han innrømmet at det kunne være en utfordring å holde på publikums oppmerksomhet gjennom halvannen time med låter de færreste kjente fra før. Derfor la han vekt på variasjon, blant annet ved å veksle mellom keyboard og to gitarer.

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Målet var at ingen skulle kjede seg underveis. Dersom publikum i tillegg gikk hjem med noen gode tanker, så Brørs det som en ekstra bonus.