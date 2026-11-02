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ANNONSE - Mo skulekorps:
Publisert
02.11.2026 - 11:36
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surnadalsnytt
mo skolekorps
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Rindal IL tok full pott på Møre
Farsdagskakelotteri
Denne veka på Surnadal friviligsentral
Nora Bolme Løften 3 år
Quiz på frivilligsentralen
Aktiviteter Rindal IL – uke 45
God morgen 2. november
Næringsfrokost med fokus på arbeidskraft og inkludering
Allehelgensdag og musikkandakt
La skiene på hylla og fant fram gitaren
Nå skal piggdekkene på
God morgen 1. november
Livløs person funnet under vann i Rindal - NTNU-ansatt bekreftet omkommet
Bjørnis dro mer enn 200 til banken
– Vi har alt å vinne!
-Det foregår oppi Grytå😂 #tips
Inga fra Rindal er Norges beste gresskarutskjærer!
Samler kreftene for inkludering
Sagatun Quiz
God morgen 31. oktober
Vi bakar brød utan straum
Kløverstumøte mandag 2. november
Ikke ta fra oss jordmorvakta i Surnadal og Rindal!
Budsjettmøte med orienteringer
Reknar med å komme i mål med resultat som budsjettert
Ungdomsrådet oppfordrer alle til å benytte seg av “Trygt hjem for en 50-lapp”
Markens Grøde på Rindal kino
Halloween
Koordinator for inkludering og integrering
-Vi he nå vi vil sæj!
Inviterer til åpen pårørendekveld
Blæst'n blæs til kvile
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