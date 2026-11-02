Det er påvist flere tilfeller av harepest i Rindal kommune de siste ukene Foto: Fra TheOtherKev på Pixabay

Kommuneoverlegen i Rindal har gitt oss en oppdatering angående harepest.

Det er registrert færre enn 20 tilfeller av harepest i Rindal kommune denne sesongen. Det er ikke sett noen tydelig økning den siste tiden. Siden vi nå er i begynnelsen av november er risikoen sannsynligvis noe avtagende sammenlignet med sensommer og tidlig høst, men smitte kan fortsatt forekomme gjennom kontakt med syke eller døde dyr, smågnagere eller forurensende vannkilder. Det anbefales derfor at innbyggerne følger de generelle rådene for å forebygge smitterisiko.

Mer informasjon om harepest finner du på denne siden fra FHI:

https://www.fhi.no/sm/smitte-fra-mat-vann-dyr/infeksjoner-som-smitter-fra-mat-vann-og-dyr/harepest/