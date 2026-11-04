Nå blir det påbudt med hjelm for alle på ATV

– På en ATV sitter du helt ubeskyttet hvis du krasjer. Hjelm kan ha mye å si for hvor alvorlig en ulykke blir. De siste fem årene er hele 251 personer skadd eller drept i ATV-ulykker. Det må vi gjøre noe med, og derfor innfører vi nå et påbud om hjelm, sier samferdselsminister Kamzy Gunaratnam.

Regjeringen innfører hjelmpåbud for ATV registrert som traktor og andre traktorer uten førervern som kan kjøre over 30 km/t. Påbudet gjelder både på offentlig og privat vei, og gjelder fra 1. januar 2027, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding tirsdag.

Unge er særlig utsatt

De aller fleste ATV-ene i Norge er i dag registrert som traktor. Mange unge bruker dette transportmiddelet til å komme komme seg rundt i hverdagen fra de fyller 16 år. Fra 2020 til 2025 ble 251 personer skadd eller drept i ulykker med ATV. Ni av ti av disse ulykkene skjedde på ATV registrert som traktor. Nesten fire av ti som ble skadd eller drept, var bare 16 eller 17 år.

– Blant ATV-ulykkene i perioden 2020-2025, ble 58 mennesker hardt skadd og ni personer mistet livet. Det er for mange. AP-regjeringa vil gjøre alt i sin makt for at så mange som mulig kommer trygt hjem igjen, sier Gunaratnam.

Samme regler for alle ATV-er

I dag må du bruke hjelm hvis ATV-en er registrert som moped eller motorsykkel, men ikke hvis den er registrert som traktor. Risikoen for hodeskader er likevel den samme.

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– Det skal ikke være vognkortet som avgjør om du må bruke hjelm. Nå gjør vi reglene like for alle ATV-er, og det blir enklere å vite hva som faktisk gjelder, sier samferdselsministeren.

Påbudet gjelder også vanlige traktorer som ligner på ATV, fordi de heller ikke har førervern og kan kjøre over 30 km/t. Traktorer med førervern omfattes ikke av denne forskriftsendringen.

Unntak for enkelte næringer

Bruk av hjelm kan være utfordrende for utøvelse av visse næringer. Samferdselsdepartementet har derfor fastsatt et unntak fra hjelmpåbudet for utøvelse av enkelte næringer utenfor offentlig vei. De aktuelle næringene er reindrift, skogbruk, landbruk, vedlikehold og ettersyn av kraftgater-/linjer, og transportbehov i forbindelse med redningsoppdrag.