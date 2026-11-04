God morgen 4. november

Solnedgang ved Langvatnet Foto: @ ghbaevre på Instagram

God onsdag morgen til alle Trollheimsportens lesere!

Dagens visdomsord er denne gruk fra Piet Hein: Fornuften er en sjelden vare, enhver som eier den bør spare!

Otto og Ottar har navnedag.

Otto er et mannsnavn som kommer fra tysk. Det er en variant av de nørrøne navnene som begynner med Aud-. Den opprinnelige betydningen er «rikdom» eller «lykke».

Ottar er et mannsnavn dannet av norrøne ótti, «redsel», og harjaR, «kriger, hær».

Noen historiske begivenheter som har foregått 4. november:

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1814: Det norske Stortinget vedtar den reviderte grunnloven og velger Karl 13 som konge; i Norge ble han Karl 2 (sjå den svensk-norske union).

1922: Howard Carter og Lord Carnarvon finner graven av Tut-ankh-Amon i Kongenes dal.

1950: Den europeiske menneskerettighetskonvensjon trer i kraft.

1950: Den europeiske menneskerettskonvensjon signeres av Europarådet i Roma.

1956: Oppstanden i Ungarn slås ned av sovjetiske styrker

1995: Den israelske statsministeren Yitzhak Rabin blir myrdet.

2008: Barack Obama ble valgt til USAs første fargede president.

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2013: Kapring av Valdresekspressen 3 personer drept med kniv.

2016: Den internasjonale klimaavtalen Parisavtalen begynner å gjelde, 30 dager etter at den er ratifisert av 55 land.

Kilde: Wikipedia