Trafikkulykke i Surnadal - Bil i bergveggen etter sammenstøt med storvilt

Politiet i Møre Og Romsdal meldte på politiloggen klokken 1057 om en trafikkulykke på fv 65 i Surnadal. En bil har kjørt ut av vegen og inn i en bergvegg. Kun fører i bilen. Fører er bevisst, og politi og ambulanse rykker ut.

Klokken 1228 melder politiet at viltnemda er også kalt ut da bilen har hatt et sammenstøt med et storvilt.

Statens Vegvesen melder på sine nettsider at et kjørefelt er stengt ved Langmyra på Nordmarka i forbindelse med en trafikkulykke.