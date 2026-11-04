Politiet i Møre og Romsdal

Trafikkulykke i Surnadal - Bil i bergveggen etter sammenstøt med storvilt

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Politiet i Møre Og Romsdal meldte på politiloggen klokken 1057 om en trafikkulykke på fv 65 i Surnadal. En bil har kjørt ut av vegen og inn i en bergvegg. Kun fører i bilen. Fører er bevisst, og politi og ambulanse rykker ut.

Klokken 1228 melder politiet at viltnemda er også kalt ut da bilen har hatt et sammenstøt med et storvilt.

Statens Vegvesen melder på sine nettsider at et kjørefelt er stengt ved Langmyra på Nordmarka i forbindelse med en trafikkulykke. 

Kart over et norsk kystområde med veier, vann og en blå posisjonsmarkør.
Statenes vegvesen melder om redusert fremkommelighet på fv65 ved Langmyra på Nordmarka
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