God morgen 9. november

God mandag morgen!

9. november er nasjonaldag i Kambodsja. Det er Theodor og Tordis som har navnedag i dag, og navnedagen er etter den romerske soldaten Teodor som ble martyr under forfølgelsen i år 306.

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1918 – Tyskland, Keiser Wilhelm II abdiserer som en følge av Tysklands nederlag i første verdenskrig.

1923 – Tyskland, Nazistenes marsj mot Berlin stanses av politiet.

1938 – Krystallnatten, Nazi-Tysklands første storstilte voldshandling mot jødene begynner.

1953 – Kambodsja blir selvstendig fra Frankrike

1989 – Berlinmuren faller etter å ha delt Berlin i to i 28 år. Medførte at de kommunistiske regimene i Øst-Europa falt som dominobrikker en etter en.

2010 – Revolve NTNU blir grunnlagt. (Norges ledende formula studentlag)