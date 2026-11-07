Åpnet ny gårdsbutikk

Den nye gårdsbutikken til Myklegard Lokalmat ble åpnet lørdag, med en jevn strøm av kunder.

Arnhild Myklegard driver gårdsbutikken med god hjelp fra resten av familien. Her sammen med samboer Sindre Bjørnås. Foto: Hilde Staveli Solli

På dagen ett år etter at Myklegard Lokalmat åpnet butikken sin hjemme på gården, har de nå flyttet inn i et nyoppusset lokale bare et steinkast unna. Arnhild Myklegard er primus motor for butikken, og håper at det nå skal bli enklere for folk å finne fram. Lokalet ligger ved veien, og har egen parkering. Det er tidligere eid av Telenor, og lokalt har bygget kallenavnet "kiosken". Det var hele tiden planen at gårdsbutikken skulle være her, men ettersom overtakelsen tok lengre tid enn planlagt valgte de å starte opp i andre lokaler.

God skilting gjør det enkelt å finne gårdsbutikken. Foto: Hilde Staveli Solli

God respons

Etter at gårdsbutikken startet opp for et år siden, har responsen vært overraskende god. Ved å ha åpent på lørdager, håper Arnhild at de kan favne flere, også hyttefolket. Hun er glad for at de lokale har støttet så godt opp om prosjektet. Når det nye lokalet ble åpnet lørdag, var det godt besøk av kunder som kom med lovord om både butikken og produktene.

Familien Aune Gåsvand var tidlig ute og sikret seg julemiddagen. F.v. Lovise Aune Gåsvand, Tone Gåsvand, Sverke Aune Gåsvand og Romund Aune. Foto: Hilde Staveli Solli

Arnhild jobber som fotograf til vanlig, men interessen for kjøtt og drømmen om å starte opp gårdsbutikk har vært der lenge. Selv om det er hun som står bak prosjektet, har hun hatt god hjelp fra resten av familien.

Kjøttet de selger er dyr fra egen gård. Det er Nortura som slakter storfe, mens Mersmak i Soknedal parterer og lager de ferdige produktene. På sommeren har de utegriser, eller gladgriser som de selv kaller dem. På høsten blir de sendt til slakting hos Gårdsslakteriet Sylte i Surnadal, og Arnhild kan derfor tilby et variert utvalg av svin gjennom vinteren.

I tillegg til kjøttprodukter finner man andre varer i butikken, som juletrekuler og keramikk. Her kan man også bestille seg bilderammer etter egne mål.

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Myklegard Lokalmat deltar også på Trollheimsmessa i Rindalshuset og julemarkedet i Lomunda grendahus.