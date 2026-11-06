God morgen 6. november
God fredag morgen! I dag feirer Den dominikanske republikk sin grunnlovsdag, Sverige flagger fordi det er Gustav II Adolfs dødsdag, og det er FNs Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter.
Leonard og Lennart har navnedag, etter den hellige Leonardus av Limoges (i Frankrike).
Noen historiske hendelser fra denne dato:
1421 – Henrik VI av England blir kronet i Westminster Abbey, syv år etter at han ble konge som spedbarn
1789 - Pave Pius VI utnevner John Carroll til første katolske biskop i Amerikas forente stater
1844 – Den dominikanske republikk blir selvstendig fra Haiti
1860 – Abraham Lincoln velges til Amerikas forente staters 16. president, som første republikaner
1861 – Jefferson Davis velges til første president i Amerikas konfødererte stater («Sørstatene»)
1913 – Mahatma Gandhi blir arrestert når han leder protestmarsj i Sør-Afrika
1928 – Herbert Hoover velges til Amerikas forente staters 31. president
1956 – Suezkrisen – Storbritannia invaderer sonen omkring Suezkanalen («kanalsonen»)
1962 – FN fordømmer apartheidpolitikken i Sør-Afrika, og oppfordret til økonomiske og kulturelle sanksjoner
1999 – I en folkeavstemning bestemmer australierne at de fortsatt vil ha den britiske monarken som statsoverhode
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Bilder fra en tur til Trollheimshytta i slutten av september: