God morgen 6. november

God fredag morgen! I dag feirer Den dominikanske republikk sin grunnlovsdag, Sverige flagger fordi det er Gustav II Adolfs dødsdag, og det er FNs Internasjonal dag mot miljøødeleggelser i krig og væpnede konflikter.

Leonard og Lennart har navnedag, etter den hellige Leonardus av Limoges (i Frankrike).

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1421 – Henrik VI av England blir kronet i Westminster Abbey, syv år etter at han ble konge som spedbarn

1789 - Pave Pius VI utnevner John Carroll til første katolske biskop i Amerikas forente stater

1844 – Den dominikanske republikk blir selvstendig fra Haiti

1860 – Abraham Lincoln velges til Amerikas forente staters 16. president, som første republikaner

1861 – Jefferson Davis velges til første president i Amerikas konfødererte stater («Sørstatene»)

1913 – Mahatma Gandhi blir arrestert når han leder protestmarsj i Sør-Afrika

1928 – Herbert Hoover velges til Amerikas forente staters 31. president

1956 – Suezkrisen – Storbritannia invaderer sonen omkring Suezkanalen («kanalsonen»)

1962 – FN fordømmer apartheidpolitikken i Sør-Afrika, og oppfordret til økonomiske og kulturelle sanksjoner

1999 – I en folkeavstemning bestemmer australierne at de fortsatt vil ha den britiske monarken som statsoverhode

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Bilder fra en tur til Trollheimshytta i slutten av september:

Foto Kjell I Moseng Foto Kjell I Moseng