Årets jule-/misjonsmesse på Eidet bedehus blir laurdag 21. november. Medlemmene i Vårdag misjonsforening er i gang med førebuingar; både med loddsal, baking og handarbeid.

Dersom du på førehand vil kjøpe lodd på alle dei fine gevinstene som kjem på basarbordet, kan du gjerne bruke Vipps nr. 629797. Så kan du ringe eller sende SMS til mobilnr. 94247572, og vi vil skrive dei lodda du vil ha. Du får «kvittering».

All inntekt går til Misjonssambandets hjelpe- og kyrkjebyggjande arbeid på fleire kontinet.

Sett av denne laurdagen til å besøkje messa på Eidet bedehus.

Det kjem meir info etter kvart.