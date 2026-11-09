Vegen kan være bar i det ene øyeblikket og glatt i det neste

Vi er i overgangen mellom høst og vinter, og føret kan skifte raskt. Vegen kan se svart og bar ut, men likevel være dekket av en tynn hinne med is.

Føret i overgangen mellom høst og vinter er lunefult. Det kan være ishinne oppå svart asfalt så vær ekstra oppmerksom når du skal ut og kjøre nå. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Kalenderen viser november og temperaturen faller. Vinteren har allerede vært på besøk enkelte steder. Noen dager er det sol og plussgrader, mens andre dager viser gradestokken minusgrader. Typisk for årstiden. Dette påvirker også vegene våre og føreforholdene.

– Nå må du være forberedt på at føret kan veksle mellom bar og glatt veg. Risikoen er særlig stor om morgenen, kvelden og natta, men også i skyggepartier på dagtid. Selv om det er svart asfalt kan det være en ishinne oppå, sier prosjektkoordinator ved Vegtrafikksentralen, Jørn Jakobsen, i Statens vegvesen.

Han advarer også mot lav høstsol og oppfordrer til å senke farten.

– Den lave høstsola kan blende trafikantene og gjøre det vanskeligere å oppdage fotgjengere, syklister og hindringer i veien. Det kan føre til farlige situasjoner og økt risiko for ulykker, spesielt når sola står rett imot.

Plussgrader betyr ikke nødvendigvis bar veg

Det kan være stor forskjell på temperaturen i lufta og i vegbanen. Selv om gradestokken viser plussgrader, kan vegbanen være så kald at fuktighet fryser til is. Ved høy luftfuktighet kan fuktigheten legge seg på en kald vegbane og fryse

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Det kan derfor være glatt selv om vegen ser svart og bar ut.

– Selv en godt saltet og strødd vinterveg er ikke det samme som å kjøre på sommerføre. Har du fortsatt sommerdekk på bilen, må du skifte nå. På denne årstiden skifter forholdene raskt, og er det glatt, har du ingenting å gjøre på vegene med sommerdekk, sier Jørn Jakobsen og oppfordrer samtidig trafikantene til å tilpasse farten og holde god avstand.

Vi følger været og setter inn tiltak

Driftsentreprenørene til Statens vegvesen følger vær- og føreforholdene tett, planlegger innsatsen ut fra værprognosene og setter inn tiltak når det trengs.

– Det betyr blant annet at du kan møte saltbiler på vegen selv om det er flere plussgrader i lufta. Salt brukes forebyggende for å hindre at det fryser på og blir glatt. Salt er også effektivt mot rim og tynne ishinner, forklarer Jakobsen.

– Vi tar ansvar for vegen, du tar ansvar bak rattet

Trafikksikkerhet og framkommelighet er et felles ansvar. Statens vegvesen har ansvar for at riksvegene blir brøytet, strødd og saltet, og driftsentreprenørene gjennomfører tiltakene etter kravene i kontraktene.

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Trafikantene har ansvar for å vise hensyn, tilpasse farten etter forholdene og sørge for at bil og dekk er rustet for føret.

– Vi tar ansvar for vegen. Du tar ansvar bak rattet. Sammen kommer vi trygt fram, sier Jørn Jakobsen i Statens vegvesen.

Han oppfordrer også trafikantene til å vise hensyn til dem som er ute for å salte, strø og brøyte.

– Mannskapene er på vegen for å gjøre reisen tryggere for deg. Gi dem tid og plass til å gjøre jobben. Unngå uforsvarlige forbikjøringer som kan sette deg selv, andre trafikanter og mannskapene i fare.

Sjekk forholdene før du kjører

Følg med på værmeldingen og sjekk forholdene før du legger ut på tur.

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du alltid på vegvesen.no/trafikk og i appen Vegvesen trafikk. Der finner du blant annet informasjon om åpne, stengte og glatte veger og webkameraer som kan gi en pekepinn på hvilket føre du kan forvente.