Surnadal bibliotek
Tore Skeie om "Hardråde" på Surnadal bibliotek
Er du historieinteressert?
På dette arrangementet får publikum høyre forfattar og historikar Tore Skeie fortelje om Harald Hardråde sitt liv og virke.
Han har skrive biografien om Olav den helliges halvbror; Harald Sigurdsson, og i boka skildrar han eit dramatisk livsforløp som har påvirka Noreg si historie i betydeleg grad:
«Gjennom dypdykk i kilder fra mange land og riker plasseres Haralds livshistorie inn i en bred framstilling av hans verden. Slik blir dette et portrett, ikke bare av en konge, men av en hel tidsalder.» (Sitat fra bokomtale Gyldendal forlag.)
Arrangementet er gratis, og foregår i kinosalen.
Arrangementet er ein del av Litteraturhus i Møre og Romsdal, i samarbeid med Bjørnsonfestivalen.
VELKOMEN!