Flere kunder velger lokalbanken

SpareBank 1 Nordmøre får flere kunder og har økt utlånene med 2,3 milliarder kroner det siste året. Samtidig viser bankens bedriftsundersøkelse at mange bedrifter i Møre og Romsdal møter det neste året med større forsiktighet, skriver banken i en pressemelding tirsdag.

For kunder på Nordmøre og i bankens øvrige markedsområde er utviklingen i egen økonomi og lokalt næringsliv viktig. Tallene banken legger frem for tredje kvartal, viser både økt låneaktivitet blant privatkundene og et mer sammensatt bilde blant bedriftene.

Utlånsveksten er god per tredje kvartal 2026, med en 12 måneders vekst på 6,5 prosent, mot 5,3 prosent på samme tid i fjor. Utviklingen for banken er særlig god i personmarkedet, med en utlånsvekst på 7,4 prosent, vesentlig bedre enn veksten i markedet som var 4,5 prosent.

– Vi er fornøyde med at både nye og eksisterende kunder velger oss. Som lokalbank skal vi være en god samtalepartner i økonomiske spørsmål, enten det gjelder privatøkonomien eller veien videre for en bedrift, sier konsernsjef Allan Troelsen.

Bankens forretningskapital utgjør nå 44 milliarder kroner.

Konsernet SpareBank 1 Nordmøre oppnådde et resultat før skatt på 397 millioner kroner per tredje kvartal 2026, mot 480 millioner kroner i samme periode året tidligere. Nedgangen i resultatet kommer blant annet som en følge av lavere marginer på utlån og økte nedskrivninger.

Egenkapitalavkastningen ble 10,0 prosent, mot 12,3 prosent i samme periode året tidligere.

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Ulik hverdag for lokale bedrifter

I bankens nylig fremlagte bedriftsundersøkelse «Markedstemp 2026» er 300 lokale bedriftsledere i Møre og Romsdal intervjuet om den økonomiske situasjonen nå og om sine forventninger videre.

Næringslivet i Møre og Romsdal går inn i det neste året med større forsiktighet enn tidligere. 40 prosent oppgir svakere økonomisk utvikling det siste året, mens 20 prosent opplever en bedring.

Arbeidsledigheten i regionen vår er fortsatt svært lav med 1,6 prosent helt ledige i Møre og Romsdal ved utgangen av oktober, mot 2,0 prosent i Norge.

— Bildet er sammensatt. Lav arbeidsledighet er et godt utgangspunkt for lokalsamfunnene våre, men flere bedrifter opplever også en noe mer krevende hverdag. Derfor er det viktig å kjenne både kundene og markedene de er en del av, sier Troelsen.

Bank, regnskap og rådgivning i samme finanshus

I tredje kvartal ble SpareBank 1 Nordmøre eneeier i SpareBank 1 Økonomipartner Nordmøre. Selskapet tilbyr regnskaps- og rådgivningstjenester i regionen. Med bank, regnskap og rådgivning i samme finanshus er målet å gi bedriftene mer helhetlig hjelp med økonomien.

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Aktive og synlige

Banken støtter mange lokale aktiviteter og gode formål som gjør regionen til et mer attraktivt sted å bo og leve.

Under Arendalsuka deltok banken i en felles Nordmøre-satsing sammen med blant andre Kristiansund og Nordmøre Næringsforening, Sparebankstiftelsen Nordvest, NEAS og Kristiansund kommune. Regionens egen skonnert «Ideal» var gjennom uka en møteplass for næringsliv og samarbeidspartnere, hvor noen av temaene som ble løftet frem var satsing på arbeidsplasser i distriktene.

I september samlet Pengeprat og Boligdrøm med Halvor Bakke 500 deltakere på Campus Kristiansund. Pengeprat er bankens arrangementsserie med inspirerende og nyttige foredrag om økonomi, bolig og hverdagsliv.

Banken bidro også til gjennomføringen av GreenTechSee-festivalen i Kristiansund. Festivalen er en møteplass for næringslivet som kobler globale teknologiskift til lokal handling gjennom hackathon, masterclass, «AI-Night» og konferanse.

De store møteplassene er bare én del av samfunnsengasjementet vårt. Gjennom tredje kvartal har vi også støttet og bidratt til en rekke mindre arrangementer, konserter og aktiviteter som skaper liv i by og bygd.

—Et aktivt samfunnsengasjement handler om mer enn støtte til gode formål. Vi ønsker å bidra til møteplasser og aktivitet som gjør lokalsamfunnene våre levende og attraktive. Det skaper bolyst, styrker tilhørigheten og gjør regionen vår til et godt sted å bo, jobbe og drive næring, sier Troelsen.

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Gjennom gave- og sponsormidler har banken hittil i år bidratt betydelig til idrett, kultur, frivillighet og næringsutvikling i markedsområdet.

— Banken har en solid kapital- og likviditetsposisjon og er godt rustet til å håndtere usikkerheten i den økonomiske utviklingen. Dette gir et godt grunnlag for å være en sterk og engasjert støttespiller for kundene våre og utviklingen i regionen også fremover, avslutter Troelsen.