Svømmehallen midlertidig stengt

Svømmehallen på Øye er midlertidig stengt på grunn av tette avløpsrøyr i garderobeanlegget. Problemet vart oppdaga tysdag kveld 10. november.

Teknisk drift undersøker no om dei eksisterande røyra kan utbetrast, og kva tiltak som er nødvendige for å få svømmehallen i drift igjen.

Det er foreløpig usikkert kor lenge svømmehallen blir stengt. Vi kjem med oppdatert informasjon så snart vi veit meir om når hallen kan opne igjen.

Vi beklagar ulempa dette medfører.

Informasjonen er henta fra Surnadal kommune sine nettsider.