God morgen 11. november

God onsdag morgen til alle våre trofaste lesere!

På denne dagen feiret en Mortensmesse og spiste gås, en tradisjon som fortsatt lever i Danmark. Martin (Morten) gjemte seg angivelig i gåseflokken for å slippe å bli biskop. Morten, Martin og Martine har navnedag.

Navnedagen er etter den hellige Martin av Tours (ca 315–397 e.Kr.), tiggernes og Frankrikes skytshelgen. Den kristne høytiden til minne om ham feires 11. november og kalles Martinsmesse, Mortensmesse, Martinsdag eller Mortensdag. Dagen er markert på primstaven, ofte med en gås eller en bispestav.

Et sagn om Martin forteller at han gjemte seg blant gjess for å unngå å velges til biskop. I Tyskland og Danmark spiste man tradisjonelt mortensgås, gåsemiddag, på denne dagen. I Norge var skikken istedet å spise gris på denne dagen. Maten ble delt med fattige. (Wikipedia)

Dagen vart også kalla Mortensdag. Var det klarvær denne dagen, ville det bli en hard vinter, trodde folk. Var det derimot fuktig vær, ville vinteren bli så ymse. Enkelte plasser sa de at dersom det var kaldt på Mortensdagen, ville det komme en periode med linnvær før jul. Grønn Mortensdag gir kvit juleaften, og omvendt. Etter Martin av Tours er gjerne primstavmerket en bispestav.Hos Jon Langli er primstavmerket gås eller drikkehorn. Dette er det mest vanlige. En gris er også et svært vanlig merke. Mange steder var dette grisslakltardag. Det var ikke lenge til jul nå, og grisen måtte takes for å kunne skaffe mat til en lang og dryg vinter og til julehøgtida. Da den hellige Martin skulle velges til biskop, var han så beskjeden at han gjømte seg i et uthus for å slippe å bli valgt. Men gjessene der inne kakla og røpa han. Derfor spiser vi Mortensgås til hans minne. Gås var fin og feit mat og dette var hos mange det siste store festmåltidet før fastetida. I brystbeinet til gåsa kunne folk lese seg fram til vinterværet. Kvite flekker fortalte om en kommende snøvinter. Et raudfarga bein spådde kaldvinter og det samme gjorde brune flekker. Et bleikt bein varsla om en mild vinter.

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Noen historiske hendelser fra denne dato:

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1831 – I amerikanske Jerusalem i Virginia ble den svarte opprøreren Nat Turner hengt etter å ha startet et slaveopprør.

1889 – Washington blir USAs 42. delstat.

1918 – Første verdenskrig tar slutt; Tyskland signerer en fredsavtale med de allierte utenfor Compiègne i Frankrike.

1918 – Keiser Karl I av Østerrike abdiserer.

1940 – Andre verdenskrig: Royal Navy igangsetter historiens først angrep fra et hangarskip i slaget ved Taranto.

1965 – Rhodesia (i dag Zimbabwe) blir erklært uavhengig fra Storbritannia.

1966 – NASA skyter opp Gemini 12.

1992 – Den engelske kirke stemmer for at kvinnelige prester skal bli tillatt.

Kilde: Wikipedia