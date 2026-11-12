God morgen 12. november

Strekker seg mot høstsola! Foto: @magne.l på Instagram

God morgen til Trollheimsportens lesere torsdag 12. november!

Torkjel og Torkil har navnedag i dag.

Begge navna kommer av norrønt Þórr (guden Tor) + ketill (hjelm). Navnedagen er etter biskop Torkjell (Thorkild), biskop i Oslo, død 1248.

Kjente personer med fødselsdag 12. november: Grace Kelly (1929), Sissel Lie (1942), Neil Young (1945), Ingelin Killengreen (1947), Sigve Endresen (1953) Nadia Comaneci (1961), Ryan Gosling (1980) og Anne Hathaway (1982)

Noen historiske begivenheter som har foregått 12. november:

1139: Sjøslaget ved Holmengrå, der kong Magnud Blinde og Sigurd Slembe ble drept.

Annonse

1906: Alberto Santos-Dumontforetar Europas første kontrollerte flygning over 100 meter.

1912 – De forfrosne likene av Robert Scott og hans menn blir funnet i Antarktis.

1918 – Østerrike blir republikk.

1920: Den første av Rapallo-traktatenefastsetter grensen mellom Italia og daværende Jugoslavia.

1944: Det tyske slagskipet Tirpitzsenkes av britiske fly like utenfor Tromsø.

Kilde: Wikipedia