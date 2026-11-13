Haustlys i vintermørket

I flere år har Surnadal kunstforening arrangert Haustlys, som har etablert seg som en tradisjonsrik førjulsutstilling i Galleri Finstuå.

I år er det Goma Kunstverksted som har fått anledning til å presentere sine kunstverk for publikum. Utstillingen holder åpent frem til 29. november.

Kunstutstillingen Haustlys er en av de årlige utstillingene som blir arrangert av Surnadal kunstforening. Dette er en utstilling som arrangeres på den mørkeste tiden av året, og Marit Elin Eid, styremedlem i kunstforeningen, ønsker at dette skal være en utstilling som sprer lys og glede i mørketida.

Kunstner Unni Dahl. Foto Eldbjørg Berset

Denne gangen har de fått besøk av fire dyktige kunstnere fra Goma kunstverksted i Kristiansund, og tre av dem var til stede på utstillingsåpningen. De har alle ulike uttrykk, men er opptatt av å formidle og dele skaperglede innenfor kunstfeltet.

Kunstnerne beskriver seg selv som fire ulike utstillere, der hver enkelt har sitt eget særpreg og sin egen kunstneriske røde tråd. Samtidig har arbeidene et felles gjennomgående tema, med naturen, skogen og fjellet som sentrale inspirasjonskilder.

Musikalsk innslag av Tove Elin Strand. Foto Eldbjørg Berset

For de fire kunstnerne betyr det mye å få anledning til å stille ut og vise frem arbeidene sine for publikum. De håper at utstillingen vil gi besøkende en fin kunstopplevelse og inspirasjon til å se naturen gjennom deres ulike kunstneriske uttrykk.

Foto Eldbjørg Berset

Foto Eldbjørg Berset

Foto Eldbjørg Berset

Foto Eldbjørg Berset

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