Tre kvinner poserer i et galleri med kunstverk på veggene.
Stiller ut i Surnadal: Unni Dahl, Bodil Arnesen Pedersen og Signe Louise Aasen.

Haustlys i vintermørket

I flere år har Surnadal kunstforening arrangert Haustlys, som har etablert seg som en tradisjonsrik førjulsutstilling i Galleri Finstuå.

Eldbjørg Berset Eldbjørg Berset Skribent
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I år er det Goma Kunstverksted som har fått anledning til å presentere sine kunstverk for publikum. Utstillingen holder åpent frem til 29. november.

Kunstutstillingen Haustlys er en av de årlige utstillingene som blir arrangert av Surnadal kunstforening. Dette er en utstilling som arrangeres på den mørkeste tiden av året, og Marit Elin Eid, styremedlem i kunstforeningen, ønsker at dette skal være en utstilling som sprer lys og glede i mørketida.

Ei dame med lyst krøllete hår snakker i mikrofon iført oransje jakke på en mørk scene.
Kunstner Unni Dahl.

Denne gangen har de fått besøk av fire dyktige kunstnere fra Goma kunstverksted i Kristiansund, og tre av dem var til stede på utstillingsåpningen. De har alle ulike uttrykk, men er opptatt av å formidle og dele skaperglede innenfor kunstfeltet.

Kunstnerne beskriver seg selv som fire ulike utstillere, der hver enkelt har sitt eget særpreg og sin egen kunstneriske røde tråd. Samtidig har arbeidene et felles gjennomgående tema, med naturen, skogen og fjellet som sentrale inspirasjonskilder.

Ei dame med langt mørkt hår og briller spiller tverrfløyte ved et notestativ i et lyst rom.
Musikalsk innslag av Tove Elin Strand.

For de fire kunstnerne betyr det mye å få anledning til å stille ut og vise frem arbeidene sine for publikum. De håper at utstillingen vil gi besøkende en fin kunstopplevelse og inspirasjon til å se naturen gjennom deres ulike kunstneriske uttrykk.

To bilder av blomster i svart-hvitt i svarte rammer henger side om side på en lys vegg.
Tre fargerike landskapsmalerier henger på en lys vegg.
Innrammet botanisk bilde med fargerike blomster på en lys vegg.
Fire innrammede kunstverk henger på en lys vegg.

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