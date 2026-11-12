Husk varslingsplikten ved påkjørsel av vilt!

I går måtte det avlives en hardt skadet elgkalv nær sentrum. Kalven hadde store skader i bakparten og brudd i lårbeinet. Den ville med stor sannsynlighet sultet sakte i hjel i løpet av vinteren. Ingen hadde dessverre varslet om hendelsen.

Slike dyrelidelser kan unngås hvis det gis beskjed i tide. Rindal Storviltforvaltning har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av trafikkpåkjørsler og fallviltarbeid i Rindal, og vi minner om varslingsplikten:

- Har du kjørt på vilt, eller sett skadd eller påkjørt vilt? Ring politiet på 02800 så raskt som mulig.

- Kjenner du noen som driver med storviltjakt? Ta kontakt med dem. De vet hvem som skal varsles og kan sørge for at dyret blir fulgt opp.

Husk at selv om et dyr tilsynelatende springer uskadd videre etter kontakt med en bil, er sjansen stor for at de har alvorlige skader. Et raskt varsel kan spare dyret for mye lidelse.

Rindal Storviltforvaltning