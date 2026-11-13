Trollheimsporten har e-postproblemer

Siden torsdag kveld har Trollheimsporten hatt problemer med e-posten. Dette får vi dessverre ikke gjort noe med. Vi må vente og håpe at det ordner seg i løpet av dagen. Vi kan kontaktes på telefon hvis det er noe som haster.

Trollheimsporten bruker Outlook, og siden torsdag kveld meldes det om problemer med Outlook over hele verden. Det er fortsatt problemer fredag formiddag. Vi har mottatt noen få e-poster, men andre ser ikke ut til å komme fram. Vi må bare vente og håpe at det ordner seg snart.

Les om problemene med Outlook på NRK.

Hvis det haster å nå oss i Trolheimsporten, så finner du telefonnummer på denne siden.