Inviterer til julefeiring for alle på Hammerstuene

Surnadal Røde kors inviterer også i år til gratis julefeiring for alle på Hammerstuene 24. desember. Julefeiringa tek til klokka 13:00 og blir avslutta klokka 15:00.

Surnadal Røde kors inviterer også i år til julefeiring på Hammerstuene. Komiteen f.v. Margit Stenberg, Elin Bøklepp Kvande, Anne Mari Strand, Astrid Aune, Elsa Kvande og Eli Moen. Foto BG Ansnes

Fjorårets arrangement på Hammerstuene samla godt over sytti gjestar i alderen 3 til 90 år, og arrangementet har fått mange gode tilbakemeldingar.

– Vi legg opp til ei hyggeleg julefeiring med god stemning, seier dei seks damene frå Surnadal Røde kors, som fredag ettermiddag møtte pressa.

– Arrangementet er rusfritt og familievennleg, legg dei til.

Stor takk til Hammerstuene og Martha

– Vi vil rette ein stor takk til Hammerstuene, med Martha Torvik og hennar stab, som også i år opnar dørene, pyntar og lagar mat for å lage ei skikkeleg fin julefeiring, seier damene.

– Utan Martha og hennar stab hadde det ikkje vore mogleg å arrangere dette, konstaterer dei.

Annonse

Sjølv om det fredag ettermiddag snødde litt, så er det vel heller tvilsamt at det er julesnøen som allereie har kome? Foto BG Ansnes

Tradisjonell norsk julemat på menyen og julegåve til dei unge

– Det blir også i år servert tradisjonell norsk julemat med kaffe og dessert, fortel Elsa Kvande, leiar i Surnadal Røde kors.

– Alle barn og unge under 18 år får i tillegg ei julegåve, legg ho til.

God støtte frå SpareBank 1 SMN

Årets arrangement, har som i fjor, fått økonomisk støtte frå SpareBank 1 SMN sitt prosjekt Julehjerte, midlar som gjer det mogleg også å ha eit arrangement for bebuarane på sjukeheimen.

ANNONSE:

Påmelding og skyss For å få oversikt over kor mange som kjem på årets julefeiring, ønsker damene påmelding til Anne Mari Strand på telefon 913 63 516 eller Elsa Kvande på telefon 909 40 755. Påmeldingsfristen er 1. desember. Dei som treng skyss til julefeiringa gjev beskjed om dette når dei melder seg på.

Gleda med å glede andre er drivkrafta

Annonse

På spørsmålet om kva som er drivkrafta for å arrangere eit slikt arrangement på sjølvaste julaftan, svarer damene kontant og bestemt: Det er å sjå at andre blir glade og fornøgde, det er drivkrafta for oss som driv med frivillige arbeid!

– Vi håper mange kjem og blir med oss på julefeiring også i år, avsluttar damene i Surnadal Røde kors.

ANNONSE: