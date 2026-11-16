Småtrolluka hedret for 40 år

Mali Nerbu Løfald og Sondre Løfald Bjørnstad tok imot prisen på vegne av alle som har stått bak Småtrolluka gjennom 40 år. Her sammen med ordfører i Rindal, Mildrid Kattem Aune under Idrettens hederskveld i Trondheim lørdag. Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist.

Hvert år samles ildsjeler, stipendmottakere, prestasjonsprisvinnere, mottakere av studentidrettsprisen og bedriftsidrettsprisen fra hele Trøndelag til en kveld fylt med stolthet, anerkjennelse og idrettsglede. Lørdag ble priser og stipend for 2026 delt ut under Idrettens hederskveld på Scandic Nidelven i Trondheim. Arrangementet ble gjennomført i regi av Trøndelag idrettskrets for 17. år på rad.

Småtrolluka gjennom 40 år

For Rindal gikk årets hederspris til Småtrolluka i regi av Rindal IL. Småtrolluka har nettopp fylt 40 år. Siden midten av 1980-tallet har den holdt det gående og samlet barn og unge til en ukes idrettslig og sosial utfoldelse hver sommer. Fotball har stått i sentrum, men det har samtidig vært et mål at aktivitetene skal ha et allsidig preg. Dette er først og fremst er en stor, kollektiv ildsjelpris. Den går til alle som har bidratt gjennom alle disse årene. Noen har tatt på seg større ansvar enn andre, og det er selvfølgelig viktig, uten det hadde det ikke blitt noen Småtrolluke.

Robert Nergård, Mali Norli, Mali Nerbu Løfald og Anna Marita Bøe Elshaug under den uformelle tildelingen av Ildsjelprisen.på Rinnvollen fra leder i Rindal idrettsråd på Rinnvollen i oktober Foto: Karstein Mauset

– Men vi i idrettsrådet vil gjerne også bruke denne tildelinga til å trekke frem alle de som år etter år stiller opp og gjør de mange mindre synlige tingene, de som står på komitelister og betjener kiosk, hjelper til på kjøkken, står for vakthold, ordner og klargjør baner; alle slags større og mindre gjøremål. Uten denne innsatsen hadde det heller ikke blitt 40 år med Småtrolluke, heter det i begrunnelsen til idrettsrådet i Rindal fra den uformelle utdelingen på Rinnvollen i oktober.

Tar imot prisen på vegne av mange

Deler av dagens styre i Småtrolluka, Mali Nerbu Løfald og Sondre Løfald Bjørnstad, sammen med ordfører i Rindal Mildrid Kattem Aune, tok i mot prisen lørdag kveld, men prisen går til alle som har bidratt med smått og stort gjennom 40 år!

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Alle prisvinnere kan du lese om på idrettskretsens nettsider.

Alle prisvinnere samlet på Scandic Nidelven Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist.