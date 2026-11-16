ANNONSE, LEDIG STILLING:
Helsefagarbeider i helse- og omsorgstjenestene
Stilling som helsefagarbeider i helse- og omsorgstjenestene i Rindal kommune
Har du lyst til å jobbe tett sammen med trivelige og dyktige kolleger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune? Vi søker nå etter engasjerte og faglig dyktige helsefagarbeidere til spennende og meningsfulle stillinger i helse- og omsorgstjenesten.
Om stillingen
Vi har ledige faste stillinger som helsefagarbeider. Stillingene er ved sykehjemmet og i hjemmetjenestene. Disse inngår i turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er mulighet for tilpasning av stillingsprosent etter avtale.
Som helsefagarbeider i Rindal kommune vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Du vil være en viktig del av et faglig sterkt miljø med fokus på kvalitet, utvikling og pasientsikkerhet
Arbeidsoppgaver:
Tett oppfølging av mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ivareta den enkeltes pasient behov for helhetlig omsorg, ernæring, rehabilitering og grunnleggende pleie
Legemiddelhåndtering, observasjon ved endringer og forebyggende arbeid
Dokumentasjon og følge opp i pasientjournal
Tett samarbeid med andre faggrupper
Kvalifikasjoner:
Du har autorisasjon som helsefagarbeider
Du må kommunisere godt på norsk, og vise god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Vi oppfordrer også deg som ikke har en utdanning, men relevant erfaring, eller en interesse for faget å søke. Opplæring vil bli gitt.
Personlige egenskaper:
Du viser et stort faglig engasjement
Du viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner
Du viser evne til å være løsningsorientert og fleksibel
Du viser evne til å jobbe både selvstendig og i team
Du viser evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
Søknadsfrist: 09.12.2026