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Helsefagarbeider i helse- og omsorgstjenestene

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Stilling som helsefagarbeider i helse- og omsorgstjenestene i Rindal kommune

Har du lyst til å jobbe tett sammen med trivelige og dyktige kolleger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune? Vi søker nå etter engasjerte og faglig dyktige helsefagarbeidere til spennende og meningsfulle stillinger i helse- og omsorgstjenesten.

Om stillingen

Vi har ledige faste stillinger som helsefagarbeider. Stillingene er ved sykehjemmet og i hjemmetjenestene. Disse inngår i turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er mulighet for tilpasning av stillingsprosent etter avtale.

Som helsefagarbeider i Rindal kommune vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Du vil være en viktig del av et faglig sterkt miljø med fokus på kvalitet, utvikling og pasientsikkerhet

Arbeidsoppgaver:

  • Tett oppfølging av mennesker med nedsatt funksjonsevne

  • Ivareta den enkeltes pasient behov for helhetlig omsorg, ernæring, rehabilitering og grunnleggende pleie

  • Legemiddelhåndtering, observasjon ved endringer og forebyggende arbeid

  • Dokumentasjon og følge opp i pasientjournal

  • Tett samarbeid med andre faggrupper

Kvalifikasjoner:

  • Du har autorisasjon som helsefagarbeider

  • Du må kommunisere godt på norsk, og vise god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

  • Vi oppfordrer også deg som ikke har en utdanning, men relevant erfaring, eller en interesse for faget å søke. Opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

  • Du viser et stort faglig engasjement 

  • Du viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner

  • Du viser evne til å være løsningsorientert og fleksibel

  • Du viser evne til å jobbe både selvstendig og i team 

  • Du viser evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 09.12.2026

Les mer og søk på Rindal kommunes hjemmeside

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