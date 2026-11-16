Stilling som helsefagarbeider i helse- og omsorgstjenestene i Rindal kommune

Har du lyst til å jobbe tett sammen med trivelige og dyktige kolleger i helse- og omsorgstjenesten i Rindal kommune? Vi søker nå etter engasjerte og faglig dyktige helsefagarbeidere til spennende og meningsfulle stillinger i helse- og omsorgstjenesten.

Om stillingen

Vi har ledige faste stillinger som helsefagarbeider. Stillingene er ved sykehjemmet og i hjemmetjenestene. Disse inngår i turnus med arbeid dag/kveld og hver 3. helg. Det er mulighet for tilpasning av stillingsprosent etter avtale.

Som helsefagarbeider i Rindal kommune vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe både selvstendig og i team. Du vil være en viktig del av et faglig sterkt miljø med fokus på kvalitet, utvikling og pasientsikkerhet

Arbeidsoppgaver:

Tett oppfølging av mennesker med nedsatt funksjonsevne

Ivareta den enkeltes pasient behov for helhetlig omsorg, ernæring, rehabilitering og grunnleggende pleie

Legemiddelhåndtering, observasjon ved endringer og forebyggende arbeid

Dokumentasjon og følge opp i pasientjournal

Tett samarbeid med andre faggrupper

Kvalifikasjoner:

Du har autorisasjon som helsefagarbeider

Du må kommunisere godt på norsk, og vise god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi oppfordrer også deg som ikke har en utdanning, men relevant erfaring, eller en interesse for faget å søke. Opplæring vil bli gitt.

Personlige egenskaper:

Du viser et stort faglig engasjement

Du viser gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner

Du viser evne til å være løsningsorientert og fleksibel

Du viser evne til å jobbe både selvstendig og i team

Du viser evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 09.12.2026