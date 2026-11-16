Jarand Husby Haugen til topps i Kaabdalis

Etter en ny sterk andreomgang sikret Jarand Husby Haugen fra Surnadal IL seieren i søndagens FIS-slalåm, 25 hundredeler foran Sandro Simonet.

Etter å ha kjørt seg opp til en andreplass på lørdagen FIS-renn i slalåm i Kaabdalis lørdag, kjørte Jarand Husby Haugen to gnistrende omganger og gikk helt til topps på søndagens slalåm. Haugen lå på femteplass etter første omgang, 73 hundredeler bak franske Jonas Skabar.

Som på lørdag kjørte Haugen en meget sterk andreomgang, og tok seieren i søndagens renn, 25 hundredeler foran sveitsiske Sandro Simonet. Eirik Schau Giskås fra Ingierkollen og Rustad slalåmklubb tok tredjeplassen.

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Se FIS sine nettsider for offisielle resultater.