Godt besøkt julemesse i Korsen grendahus

For tolvte år på rad inviterte Korsen grendahus på Honnstad til julemesse, og interessen var stor også i år. Med over hundre besøkende, et variert utvalg av utstillere og fullt hus i kaféen, ble det en dag preget av julehandel, gode smaker og hyggelig samvær.

Allerede før dørene åpnet hadde publikum møtt opp for å sikre seg gode julekupp og få med seg årets messe.

Leder for Korsen grendahus, Anita Våbenø, kunne glede seg over stor interesse. Med over hundre besøkende og fullsatte bord i kaféen ble det en innholdsrik messedag.

Blant utstillerne var det noe for enhver smak. Her kunne de fremmøtte finne alt fra sølvsmykker og hjemmestrikkede votter til julebakst og negldesign – i tillegg til et bredt utvalg av andre produkter og håndlagde varer. Mellom slagene kunne de fremmøtte ta seg en pause i kafeen, der de kunne få kjøpt blant annet bakels og græt, fyrstekake og dravle, og Våbenø kunne fortelle at det sistnevnte var det desidert mest populære i dag.

Flere av de fremmøtte fortalte at de hadde tatt turen for å se på utvalget på julemessa, og benyttet samtidig anledningen til å slå seg ned med en kopp kaffe og en hyggelig prat.

Bele Jostua stilte med et bredt utvalg av urfekjøtt, og kunne by på smaksprøver på pølse og spekemat. Foto Eldbjørg Berset

Odin Kvendset, som representerte Lia Gard, hadde med seg et bredt utvalg av deres produkter. Han kunne melde om at tynnlefsa nok var mest populær i dag. Foto Eldbjørg Berset

Ingun Ranes med rosemaling. Foto Eldbjørg Berset

Lill Therese Svensli hadde tatt med seg flere håndlagde ting til Korsen grendahus, blant annet smykker, ørepynt, og diverse strikk. Foto Eldbjørg Berset

Bjørn Egil Trondsetås med Tre Design. Foto Eldbjørg Berset

Anne Marie Moen med mølsgrøt, strikk og søm. Foto Eldbjørg Berset

Trearbeid, julekaker og negldesign. Foto Eldbjørg Berset

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