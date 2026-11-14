Godt besøkt julemesse i Korsen grendahus
For tolvte år på rad inviterte Korsen grendahus på Honnstad til julemesse, og interessen var stor også i år. Med over hundre besøkende, et variert utvalg av utstillere og fullt hus i kaféen, ble det en dag preget av julehandel, gode smaker og hyggelig samvær.
Allerede før dørene åpnet hadde publikum møtt opp for å sikre seg gode julekupp og få med seg årets messe.
Leder for Korsen grendahus, Anita Våbenø, kunne glede seg over stor interesse. Med over hundre besøkende og fullsatte bord i kaféen ble det en innholdsrik messedag.
Blant utstillerne var det noe for enhver smak. Her kunne de fremmøtte finne alt fra sølvsmykker og hjemmestrikkede votter til julebakst og negldesign – i tillegg til et bredt utvalg av andre produkter og håndlagde varer. Mellom slagene kunne de fremmøtte ta seg en pause i kafeen, der de kunne få kjøpt blant annet bakels og græt, fyrstekake og dravle, og Våbenø kunne fortelle at det sistnevnte var det desidert mest populære i dag.
Flere av de fremmøtte fortalte at de hadde tatt turen for å se på utvalget på julemessa, og benyttet samtidig anledningen til å slå seg ned med en kopp kaffe og en hyggelig prat.
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