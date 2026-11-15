Spektakulære morgenplaneter og stjerneskudd i vente

Mandag morgen kan vi oppleve et vakkert og spektakulærtskue på morgenhimmelen: På sydhimmelen står Den røde planet Mars rettover den svært lyssterke planeten Jupiter.

Det er over to år siden sist

vi kunne se noe lignende, og nede til venstre kan vi få et glimt av

Solsystemets innerste planet, Merkur og den usedvanlig lyssterke Venus.

Planetene i Solsystemet går i hver sine baner rundt Solen, og sett fra

Jorden står de av og til tett ved hverandre. Men skuet vi kan oppleve de

kommende morgenene er både uvanlig iøynefallende og spesielt vakkert.

Mars, Den røde planet kommer til å stå rett over Solsystemets gigant –

Jupiter. Den virkelige avstanden mellom disse planetene er 592 millioner

kilometer, men på vår himmel er de bare litt over en grad fra hverandre.

Mars er tydelig rød, Jupiter svakt gulaktig og med en lysstyrke som

overgår alle stjernene på himmelen. Selv om Jupiter er mye lenger unna

oss Mars, gjør den enorme størrelsen at den er mye mer lyssterk enn

Mars.

Både fargeforskjellen og lysstyrken til disse planetene gjør de til et

sjeldent vakkert planetskue. De to planetene kommer til syne på

østhimmelen allerede rundt midnatt, men er aller flottest å se på

morgenen når de står høyt på sydhimmelen, og de fortsetter å være synlig

helt til de fleste stjernene har druknet i morgenlyset. Sammen med den

lyssterke stjernen Regulus danner planetparet en trekantform på

morgenhimmelen.

Nede til venstre for denne trekanten ser vi et objekt som er svært

lyssterkt. Det er planeten Venus som overgår selv Jupiter i lysstyrke,

og bare Månen er enda mer lyssterk på nattehimmelen. Litt nede til

venstre for Venus kan vi også få et glimt av Solsystemets aller innerste

Merkur. Fenomenet er aller flottest å se mandag morgen,

men selv om Mars flytter seg litt til tirsdag, vil den fortsatt stå nær

Jupiter og Regulus.

Den er så nær Solen at den bare kan ses i kortere perioder og aldri på

helt mørk himmel. De kommende dagene vil den planet, imidlertid lett

kunne ses lavt på sydøsthimmelen en stund før soloppgang.

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Mars, Jupiter og stjernen Regulus danner en spektakulær trekantform på marsjupiter morgenhimmelen. Slik vil de kunne ses i 7-tiden på morgenen mandag 16.11. Illustrasjon: Sannes & Ødegaard

Berømt stjernskuddsverm

Den spektakulære trekanten med Mars, Jupiter og Regulus befinner seg i

stjernebildet Løven (Leo). I det stjernebildet skjer det mer denne uken:

Vi får årets høydepunkt i stjerneskuddsvermen Leonidene som har fått

sitt navn fordi stjerneskuddene nettopp ser ut til å strømme ut fra

stjernebildet Løven.

Denne svermen er berømt fordi den har gitt menneskeheten noen av de

flotteste stjerneskuddopplevelsene i historien. I 1833 og 1866 haglet

det stjerneskudd med opptil 144 000 meteorer i timen! Senest i 1999,

2001 og 2002 var det opptil flere tusen stjerneskudd på en time. Men

dette inntreffer bare når Jorden en sjelden gang passerer gjennom tette

støvskyer som kometen Tempel-Tuttle har lagt igjen i verdensrommet, og

årets utgave blir nok en blek utgave med anslagsvis 15 stjerneskudd i

timen på nettene fra 16.-18.11.

Stjerneskudd fra en annen sverm (Geminidene). Foto: NASA/JPL

Hvis man er på et mørkt sted, vil det likevel være verdt å stå og kikke

en stund etter dette fenomenet.