Mer energi?

Bli med på yoga to mandager I november. Mørke dager gjør noe med energinivået vårt, og det er greit å tilpasse aktivitetsnivået deretter. Både med å være I bevegelse, men også å ta seg tid til å hvile.

Sol.popupyoga holder derfor en yin og yang time nå I november, hvor man I første del av timen jobber med flyt og bevegelse for å bruke kroppen, og siste del av timen er roligere med lengre tid I hver stilling og god avspenning for at kroppen din får hvile og tankene kommer mer på avstand. Du går ut av rommet med en større ro enn du kom inn med.

Ta kontakt om du har spørsmål, eller meld deg på via lenken.

Varmt velkommen, hilsen Eli

Tid: Mandag 16. og 23. November kl. 1900-2000

Sted: Teaterrommet Nordmøre Folkehøgskole

Pris: kr 400 (40 % studentrabatt)