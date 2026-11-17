18-åringen fra Rindal vil skape en inkluderende russetid, samtidig som hun balanserer skole, jobb og trening.

Portpraten Portpraten er en serie der vi møter mennesker fra Surnadal og Rindal med ulike interesser, yrker, prosjekter og historier. Målet er å bli litt bedre kjent med hvem de er, hva de driver med og hva som opptar dem.

Maria Svinsås er 18 år, kommer fra Rindal, går studiespesialisering ved Surnadal videregående skole.

Maria har fått rollen som årets russepresident, da har hun ansvaret både for å lede russestyret og holde oversikt over det som skal gjøres dette skoleåret. Rollen handler både om organisering og om å bidra til at alle får en fin russefeiring.

– Det er både gøy og skummelt. Det er mye ansvar, og det er første gang jeg har ansvar for så mange. Samtidig er det veldig lærerikt og det gir meg mange gode erfaringer, sier Maria.

I starten av skoleåret ble avgangselevene invitert til et felles møte for å sette sammen russestyret. De som ønsket å bli president meldte seg som kandidater, før elevene fikk stemme på et skjema som ble sendt ut.

Maria visste at rollen ville kreve en del, men ønsket likevel å stille.

– Jeg var forberedt på at det var mye ansvar. Men jeg liker å ta ansvar, så det passet meg veldig bra.

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God hjelp fra folk rundt seg

Så langt synes Maria det har gått fint å skulle lede. Hun trekker fram støtten fra resten av russen og skolen, og er glad for å ha en visepresident som bidrar godt. Hun har også mulighet til å spørre tidligere russepresidenter om råd og tips.

Gjennom året skal det planlegges både arrangementer, sosiale treff og revy. Oppgavene er fordelt mellom flere i russestyret, mens Maria har et mer overordnet ansvar.

Hun håper arrangementene gjennom skoleåret vil bidra til at avgangselevene blir bedre kjent og får en god russetid sammen.

Alle skal få være med

For Maria er det viktig at feiringen er åpen også for de som ikke ønsker å være russ.

– Vi har hatt treff der vi inviterer alle avgangselevene. Det er veldig viktig at de som ikke er russ også føler at de kan være med på feiringen.

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Avgangselevene har en felles gruppe der alle får den samme informasjonen og muligheten til å delta.

Maria forstår at noen kan kjenne på et kjøpepress i russetiden. Hun trekker fram russeklær som et eksempel: Når mange andre kjøper, kan det være lett å få lyst på det samme, selv om ikke alle har råd.

Trives med at det skjer mye

Med skolearbeid, russeplanlegging og fritid er det mye som skal gå opp. Maria forteller likevel at hun liker å ha ting å holde på med hele tiden.

— Jeg liker at det skjer ting, og synes det er gøy. Jeg prøver å gjøre oppgaver når jeg har tid, for eksempel må jeg gjøre skolearbeid i helgene.

Framover gleder hun seg særlig til revyen og til flere sosiale treff gjennom skoleåret.

Når hun ikke er på skolen eller planlegger russetiden, bruker hun mye tid på trening. 27. september deltok hun og en venninne som et lag i Hyrox Oslo på NOVA Spektrum i Lillestrøm. Hyrox er en treningskonkurranse hvor deltakerne løper en kilometer mellom hver av åtte styrkeøvelser, som blant annet er stakemaskin, sledetrekk og bæring.

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Ved siden av skolen jobber hun på sykehjemmet i Rindal. På fritiden er hun også mye sammen med venner og familie.

Etter videregående håper Maria på et år i militæret. Deretter vurderer hun å studere sykepleie.