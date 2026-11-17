ANNONSE, LEDIG STILLING:
Tilsynsingenør / DLE-ansvarlig
Vil du bidra til økt elsikkerhet i samfunnet vårt? Nå styrker vi arbeidet innen elsikkerhet og søker en tilsynsingeniør innen elsikkerhet. Du vil jobbe tett sammen med vår erfarne tilsynsingeniør/DLE-ansvarlig i en periode, med god tid til opplæring, faglig utvikling og kompetanseoverføring. Stillingen passer både for deg med noe erfaring — og for deg som nylig har gjennomført fagskole.
Arbeidsoppgaver
Som tilsynsingeniør vil du blant annet:
Gjennomføre tilsyn av elektriske anlegg i boliger
Utføre virksomhetstilsyn, med hovedvekt på revisjon av internkontroll
Gi veiledning og informasjon til kunder og virksomheter om elsikkerhet
Bidra til forebyggende arbeid i tråd med krav fra DSB og gjeldende regelverk
Planlegge og gjennomføre egne arbeidsdager innenfor fastsatte rammer
Samhandle tett med kollega og øvrig organisasjon
Som tilsynsingeniør vil du være mye på farten og besøke privat boliger for å kontrollere elanlegg og informere om elsikkerhet.
Kvalifikasjoner
For å bli godkjent som tilsynsingeniør kreves minimum:
Fagbrev som elektromontør (gruppe L)
Teknisk fagskole eller ingeniørutdanning, samt minst 2-3 års relevant praksis etter endt utdanning
Førerkort klasse B
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Kandidater med installatørbrev vil ha en fordel
Personlige egenskaper
Vi tror du vil trives hos oss dersom du:
Har et engasjement til å forklare og skape forståelse for viktigheten av god elsikkerhet
Er komfortabel med å møte mange ulike mennesker i løpet av en arbeidsdag
Jobber selvstendig og strukturert
Trives med varierte og fleksible arbeidsdager
Er motivert for å holde deg faglig oppdatert på lover, forskrifter og tolkninger
Vi tilbyr
En meningsfull jobb med tydelig samfunnsrolle
Grundig opplæring og tett samarbeid med erfaren tilsynsingeniør/DLE-ansvarlig
Stor grad av frihet og selvstendighet
Et godt og inkluderende arbeidsmiljø i et solid nettselskap
Arbeidsbil og nødvendige verktøy
Gode utviklingsmuligheter innen fag og rolle
Fast ansettelse, konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger
Søknadsfrist: 7. desember 2026
Interessert?
For en uforpliktende prat om stillingen, ta kontakt med:
Anders Betten, DLE-ansvarlig, 908 25 320 eller anders.betten@snett.no
Kjetil Halle, daglig leder S-Nett, 924 91 660 eller kjetil.halle@snett.no
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Hvem er S-Nett?
S-Nett er nettselskapet i Svorka konsernet og har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av strømnettet i vårt område. Nettselskapet har også et viktig samfunnsoppdrag ved å bidra til trygge elektriske anlegg og god elsikkerhet for privatpersoner og virksomheter i vårt område.