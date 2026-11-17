Vil du bidra til økt elsikkerhet i samfunnet vårt? Nå styrker vi arbeidet innen elsikkerhet og søker en tilsynsingeniør innen elsikkerhet. Du vil jobbe tett sammen med vår erfarne tilsynsingeniør/DLE-ansvarlig i en periode, med god tid til opplæring, faglig utvikling og kompetanseoverføring. Stillingen passer både for deg med noe erfaring — og for deg som nylig har gjennomført fagskole.

Arbeidsoppgaver

Som tilsynsingeniør vil du blant annet:

Gjennomføre tilsyn av elektriske anlegg i boliger

Utføre virksomhetstilsyn, med hovedvekt på revisjon av internkontroll

Gi veiledning og informasjon til kunder og virksomheter om elsikkerhet

Bidra til forebyggende arbeid i tråd med krav fra DSB og gjeldende regelverk

Planlegge og gjennomføre egne arbeidsdager innenfor fastsatte rammer

Samhandle tett med kollega og øvrig organisasjon

Som tilsynsingeniør vil du være mye på farten og besøke privat boliger for å kontrollere elanlegg og informere om elsikkerhet.

Kvalifikasjoner

For å bli godkjent som tilsynsingeniør kreves minimum:

Fagbrev som elektromontør (gruppe L)

Teknisk fagskole eller ingeniørutdanning, samt minst 2-3 års relevant praksis etter endt utdanning

Førerkort klasse B

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Kandidater med installatørbrev vil ha en fordel

Personlige egenskaper

Vi tror du vil trives hos oss dersom du:

Har et engasjement til å forklare og skape forståelse for viktigheten av god elsikkerhet

Er komfortabel med å møte mange ulike mennesker i løpet av en arbeidsdag

Jobber selvstendig og strukturert

Trives med varierte og fleksible arbeidsdager

Er motivert for å holde deg faglig oppdatert på lover, forskrifter og tolkninger

Vi tilbyr

En meningsfull jobb med tydelig samfunnsrolle

Grundig opplæring og tett samarbeid med erfaren tilsynsingeniør/DLE-ansvarlig

Stor grad av frihet og selvstendighet

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø i et solid nettselskap

Arbeidsbil og nødvendige verktøy

Gode utviklingsmuligheter innen fag og rolle

Fast ansettelse, konkurransedyktige vilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger

Søknadsfrist: 7. desember 2026

Interessert?

For en uforpliktende prat om stillingen, ta kontakt med:

Anders Betten, DLE-ansvarlig, 908 25 320 eller anders.betten@snett.no

Kjetil Halle, daglig leder S-Nett, 924 91 660 eller kjetil.halle@snett.no