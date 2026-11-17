Black Week og julehandelen er høysesong for svindel. Telia ser hvert år en kraftig økning i svindelforsøk og ber nordmenn være ekstra oppmerksomme på falske SMS-er, telefonsamtaler og nettbutikker. I desember i fjor blokkerte selskapet nesten 650 000 SMS, skriver de i en pressemelding.

November og desember er ikke bare høysesong for handel, men også for svindel. Foto: Telia

Black Week og julehandelen er årets travleste handleperiode, noe svindlerne er høyst klar over. Det har Telia registrert i sine systemer:

– I fjor så vi en voldsom økning av svindelsamtaler i november og desember, og det ser vi i sammenheng med shoppinghøytider som Black Week og julehandelen, sier Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia.

– Når mange handler på nett og venter på pakker, vet svindlerne at sjansen er større for å lure oss. Når de i tillegg tar i bruk kunstig intelligens, er det fort gjort å gå på limpinnen.

I november og desember 2025 blokkerte Telia 7,1 millioner samtaler og 960 000 SMS, og desember viste en dobling av blokkerte SMS sammenlignet med november.

Avslør SMS-svindel

Mange er ivrige netthandlere, og spesielt nå i forbindelse med Black Week og julehandelen er det mange som venter på pakker som skal komme i posten. Ofte sender leverandører oppdateringer og sporing via SMS underveis, og dette benytter svindlerne seg av. Kristiansen råder folk til å være ekstra oppmerksom hvis man mottar følgende meldinger:

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"Pakken din er på vei" Klikk aldri på lenken uten å kontrollere avsender og nettadresse.

"Du må betale en avgift" Svindlere utgir seg ofte for å være Posten, DHL eller andre transportselskaper.

"Ring oss tilbake" Svindlerne forsøker å stresse deg til å oppgi personopplysninger eller BankID.

– Hvis du mottar disse meldingene, men ikke har bestilt noe, eller du ikke kjenner igjen avsender, ikke trykk på lenker og ikke ring tilbake, sier han.

Øivind Kristiansen, svindelekspert i Telia Foto: Telia

Vær oppmerksom på falske nettbutikker

Kunstig intelligens har gjort det stadig vanskeligere å avsløre falske nettbutikker. Kristiansen advarer:

– Svindlerne har fått et nytt kraftig verktøy i AI og utnytter det på alle områder. Det gjør blant annet at de falske nettbutikkene blir stadig mer profesjonelle, og mange ser ekte ut ved første øyekast. Derfor må du sjekke mer enn bare utseendet på nettsiden, som for eksempel mistenkelige nettadresser, dårlig design og dårlig språk, manglende kontaktinformasjon og ukjente betalingsmetoder, forklarer han.

– Se også opp for svært gode tilbud. Hvis et tilbud fremstår for godt til å være sant, er det som regel nettopp det, så sjekk prisen opp mot hva varen vanligvis koster andre steder.

Som beskyttelse for kundene har Telia sikkerhetsfilteret Nettvakt, som automatisk blokkerer kjente svindel- og skadevare-nettsider i mobilnettet.

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Telias fem råd mot svindel