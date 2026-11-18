Første snøen har kommet, og denne lille karen dukket opp på hytta. ☃️❄️ Med stråhatt, kvistarmer og et lurt smil ønsker han vinteren velkommen! 😊 Foto: @perkvalvik på Instagram

Trollheimsporten ønsker sine lesere god onsdag morgen!

I dag kan vi gratulere Magne og Magny med navnedagen.

Magne er et mannsnavn med opprinnelse i de norrøne ordene magn og megin som betyr «makt, styrke». Magni var den norrøne formen av navnet.

Magny er en norsk form av det islandske kvinnenavnet Magný, som er en nylaget sammensetting basert på de norrøne ordene magn eller megin, «makt, styrke», og nŷr, «ny». Magny er kjent i Norge fra 1880-årene, og har norsk navnedag 18. november. Varianten Magni kan også være et mannsnavn, se Magne





1095 – Konsilet i Clermont begynner; pave Urban II innkaller det blant annet for å diskutere et korstog.

1210 – Pave Innocens III ekskommuniserer keiseren.

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1302 – Pave Bonifatius VIII sender ut bullen Unam sanctam, som blant annet fastslår Den hellige stols makt.

1307 – Wilhelm Tell skyter – ifølge legenden – et eple ned fra sin sønns hode.

1477 – William Caxton produserer boken Dictes or Sayengis of the Philosophres, den første trykte engelske bok.

1493 – Christofer Columbus får øye på det som i dag er Puerto Rico. Han går i land på øya dagen etter, og gir den navnet San Juan Batista.

1626 – Den nye Peterskirken blir vigslet.

1851 – Georg V blir konge av Hannover.

1883 – Den amerikanske og canadiske jernbanen standardiserer seg med fem tidssoner.[1]

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1916 – Første verdenskrig: Det første slaget ved Somme tar slutt (begynte 1. juni samme år).

1918 – Latvia erklærer seg uavhengig av Russland.

1926 – George Bernard Shaw blir tildelt nobelprisen i litteratur, men takker nei til selve pengebeløpet.

1928 – Den første tegnefilmen med synkronisert lyd, Walt Disneys Steamboat Willie med en ung Mikke Mus i hovedrollen, har premiere.

1940 – Andre verdenskrig: Adolf Hitler og den italienske utenriksministeren Galeazzo Ciano møtes for å diskutere Benito Mussolinis katastrofale invasjon av Hellas.

1943 – Andre verdenskrig: 440 fly fra Royal Air Force bomber Berlin, men forårsaker bare mindre skade; 131 tyskere omkommer, mens RAF mistet 9 fly og 53 menn.

1959 – Ben-Hur har premiere i New York.

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1965 – Vietnamkrigen: Slaget ved Ia Drang avsluttes – første større trefning mellom Nord-Vietnam og Amerikas forente stater.

1985 – Tegneseriestripen Tommy og Tigern blir publisert for første gang.

1993 – Nirvana gir ut albumet MTV Unplugged in New York.

1993 – I Sør-Afrika godkjenner 21 politiske partier en ny grunnlov.

1995 – Prins Joachim av Danmark gifter seg med prinsesse Alexandra.

1999 – Toy Story 2 blir utgitt.

2004 – Russland godkjenner Kyoto-avtalen.

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2005 – Harry Potter og Ildbegeret har premiere.

Norsk historie

1905 – Stortinget vedtar de endringene i den norske grunnloven som unionsoppløsningen krever, og velger samme ettermiddag enstemmig prins Carl av Danmark til Norges konge. Samme kveld melder prinsen telegrafisk at han har mottatt valgresultatet, tar navnet Haakon VII og tillegger sin sønn navnet Olaf (Olav V).

1939 – Fantomet blir utgitt første gang i Norge, i Aftenpostens A-magasin.

1970 – Fraktefartøy "O. Larsen" er på reise Rønne-Stavanger med fasadestein da den forsvinner med hele besetningen på 6 mann utenfor Songvår fyr ved Kristiansand.

1983 – Boligplattformen Alexander L. Kielland blir senket på 700 meters dyp i Nedstrandsfjorden i Rogaland.

1983 – Første McDonald's åpner i Norge (Oslo).

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1996 – Leger Uten Grenser blir etablert i Norge.

Kilde: Wikipedia