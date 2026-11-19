Vinnerliste fra Tordenskjold songlag´s høstlotteri
Vinnerliste fra Tordenskjold songlag´s høstlotteri
Leke Bondegård – Trond Svinvik
Pledd – Olav Elshaug
Kalender – Øyvind Magnor Bøe
Skjærefjøl + kopphåndduk – Gudmund Holten
Duk, servietter og lys – Bente Sylte
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Sengesett – Mali Settem
2 håndduker – Tove Avset
2 håndduker – Frode Andresen
Bivoks brødpose – Jo Ranes
Lego – Kari og Ola Sæter
Gavekort på Unau – Elise Glåmen
Kokebok – Gudmund Holten
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2 håndduker – Marit Karlstad
Pledd + div. – Lilly Gunn Nyheim
Spill – Elise Glåmen
Lego – Marita Petersen
Spisebordduk – Ask, Eldar og Kristiane
2 sengesett – Oddlaug Svensli
Kinder advent – Gjørg Garte
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Gaveeske dusj/lotion – Lilly Gunn Nyheim
Gavekort på Unau – Grete Ingunn Krogstadnes
Vi gratulerer alle vinnere og takker så mye for støtten!