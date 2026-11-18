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Oppsamlingsdag for influensa- og koronavaksinering
27. november
Tilbodet gjeld personar 65 år og eldre, og personar i risikogruppe. Du må bestille time.
Tid og stad
Fredag 27. november kl. 09.00 - 13.00 på Familiens hus/Helsestasjonen ved kommunehuset på Skei.
Timebestilling
Du kan bestille time via HelsaMi, ved å sende SMS eller ringe til vaksinetelefon: 913 79 001.
Hugs å oppgi namn, fødselsdato og kva vaksine du ønsker.
Pris
Influensavaksine: 310 kroner
Koronavaksine: 110 kroner
Influensa- og koronavaksine samtidig: 395 kroner
Du kan betale med kort eller Vipps.
Tilbod om pneumokokkvaksine
Personar som er fødde i 1960 og 1961, får tilbod om pneumokokkvaksine på helsestasjonen.
Pris: 110 kroner.
Andre som ønskjer eller har spørsmål om pneumokokkvaksine, må ta kontakt med fastlegen sin.
Dette melder Surnadal kommune på si heimeside.