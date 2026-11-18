Oppsamlingsdag for influensa- og koronavaksinering

27. november

Tilbodet gjeld personar 65 år og eldre, og personar i risikogruppe. Du må bestille time.

Tid og stad

Fredag 27. november kl. 09.00 - 13.00 på Familiens hus/Helsestasjonen ved kommunehuset på Skei.

Timebestilling

Du kan bestille time via HelsaMi, ved å sende SMS eller ringe til vaksinetelefon: 913 79 001.

Hugs å oppgi namn, fødselsdato og kva vaksine du ønsker.

Pris

Influensavaksine: 310 kroner

Koronavaksine: 110 kroner

Influensa- og koronavaksine samtidig: 395 kroner

Du kan betale med kort eller Vipps.

Tilbod om pneumokokkvaksine

Personar som er fødde i 1960 og 1961, får tilbod om pneumokokkvaksine på helsestasjonen.

Pris: 110 kroner.

Andre som ønskjer eller har spørsmål om pneumokokkvaksine, må ta kontakt med fastlegen sin.

Dette melder Surnadal kommune på si heimeside.