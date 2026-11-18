Framsida til "Du Mitt Nordmøre" 2026. Potetopptaking i Bådalen. Fotograf: Ivarna Bjørshol.

Innhaldet i årets " Du mitt Nordmøre" er variert og har noko frå alle deler av Nordmøre.

Spesielt kan nemnes den interessante teksten om husmannsplassar i Rindal av Norunn Holten.

Gammelhusa på Øvre Brubakken Foto: Digitalt museum / fotosamlinga etter Hans Hyldbakk / Nordmørsmusea

Regjeringa har i år bestemt at 2026 skal være Totalforsvaråret. Fleire av tekstane handler difor om beredskap på ulike måtar, eksempelvis "Beredskap og kjøkenhage" av Ivarna Bjørshol.

Nokre av tekstane er om folketradisjon, her finn vi blant anna "Polsdans fra Notrdmøre i Todalstradisjon", skreve av Dordi Jorunn Halle.

Norunn Holten har og skreve "på ski til himmelen"; en himmelsk skirunde i fjellsida til Strengen i Surnadal.

Illustrasjonen er henta frå Eivind Hasle sin tekst Husmora - arbeidsmaskina i heimen"

Det er nytt format på boka i år, litt større enn før, og betre plass til bilde.

Boka er formgitt av Språksmia i Valldal. Prisen er også ny, 280 kroner.

Dersom folk ønsker å kjøpe ho, men ikkje finn ho, kan dei sende epost til aukan08gmail.com, så kjem boka i posten.