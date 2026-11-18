ANNONSE:
Åpent møte med Rødt Surnadal
Rødt Surnadal inviterer medlemmer og andre interesserte til en hyggelig og sosial kveld med politikk og gode diskusjoner.
Dato: 9. desember 2026
Tid: kl. 18:00
Sted: Surnadal kommunehus, kommunestyresalen (inngang bak kommunehuset)
Program:
Nominasjonsarbeid fram mot kommunevalget 2027
Aktuelle lokalpolitiske saker
Fellesvisning av Rød Pub Live med Mímír Kristjánsson, Seher Aydar og Bjørnar Moxnes:
"Hvordan stanse datasenterboomen? Hvorfor er hverdagsvelferden i pengenød når staten er så rik? Hva er siste nytt om statsbudsjettet? Og hvorfor fortsetter Rødt å vokse?"
Møtet et åpent for alle, også de som ikke er medlemmer.
Velkommen!
Rødt Surnadal