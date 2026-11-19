God morgen 19. november
God torsdag morgen til alle våre lesere! I dag markeres den internasjonale mannsdagen, og det er også verdens toalettdag. Monaco feirer nasjonaldag.
Elisabet, Lisbet og Isabel har navnedag i dag. Navnene kommer av hebraisk Elisjeba, som kan bety «hun som ærer Gud». Navnedagen er etter den hellige Elisabeth av Ungarn, som ble begravet 19. november 1231.
Mannsdagen er en nyere privat merkedag som har blitt markert i begrenset omfang av enkelte organisasjoner i noen land siden 1980-tallet. Arrangørenes begrunnelser for arrangementet har variert. Flere arrangører har opplyst at formålet er å være en kampdag for menns rettigheter, og har sammenlignet mannsdagen med Den internasjonale kvinnedagen. Mannsdagen har imidlertid i motsetning til kvinnedagen ingen offisiell status.
Siden årtusenskiftet har det vært mannsdag-arrangementer i Trinidad og Tobago, Jamaica, Norge, Australia, India, USA, Singapore, Storbritannia, Ghana, Canada, Danmark, Østerrike, England, Frankrike, Irland, Skottland, Pakistan, Grenada, Antigua og Barbuda, Malta og Sør-Afrika. De siste årene har de største arrangørene omtalt dagen som Den internasjonale mannsdagen (kilde: Wikipedia).
19. november er en FN-dag opprettet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Verdens toalettdag skal sette fokus på at en tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - ikke har tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging.
Noen historiske hendelser på denne dag:
461 – St. Hilarius blir pave.
1493 – Christofer Columbus går i land på øya San Juan Bautista, som senere skifter navn til Puerto Rico.
1523 – Klemens VII blir pave.
1863 – Abraham Lincoln holder den berømte Gettysburg-talen.
1882 – La Plata, hovedstaden i Provincia de Buenos Aires i Argentina, blir grunnlagt.
1927 – Numedalsbanen ble offisielt åpnet av kong Haakon VII og kronprins Olav.
1932 – Adolf Hitler blir anmodet av den tyske presidenten om å danne en koalisjonsregjering. Forsøket mislykkes.
1942 – Operasjon Uranus: Sovjetiske styrker starter motangrepet mot de tyske styrkene som beleirer Stalingrad
1942 – Vemork-aksjonen: To militære glidefly med britiske kommandosoldater som skal sprenge tungtvannsanlegget på Vemork styrter i Rogaland. De 23 overlevende henrettes, noen etter langvarig tortur.
1944 – Den første utgaven av den franske kveldsavisen Le Monde kommer ut.
1946 – Afghanistan, Sverige og Island blir medlem av FN.
1951 – Oscar Torps regjering tar over etter Einar Gerhardsens andre regjering.
1954 – Sammy Davis jr. mister sitt venstre øye i en bilulykke i San Bernardino i California.
1959 – Ford Motor Company bestemmer seg for å avslutte produksjonen av sin upopulære Edsel.
1969 – Astronautene Charles Conrad og Alan Bean på Apollo 12 blir den 3. og 4. personen som går på Månen.
1969 – Pelé scorer sitt 1000. fotballmål.
1977 – Egypts president Anwar Sadat blir den første arabiske lederen på offisielt besøk i Israel, da han møter den israelske statsministeren Menachem Begin.
1985 – Den kalde krigen: USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov møtes for første gang i Genève.
1992 – Stortinget beslutter at Norge skal søke og innlede forhandlinger om et norsk medlemskap i EF.
2005 – Haditha-massakren i Irak. 24 sivile irakere blir myrdet. Amerikanske soldater stod bak drapene.
2010 – Jan Mayen ble fredet som naturreservat.
(Kilde: Wikipedia)