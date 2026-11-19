Surnadal ungdomsklubb har etablert seg som en populær møteplass for ungdommen, både på kulturhuset og i idrettshallen. Med gratis mat, sosiale aktiviteter og rom for fysisk utfoldelse, legges det til rette for fellesskap og nye vennskap på tvers av klassetrinn.

På rockerommet: Lykke Matilde Strømme, Siv Torvik og Per Emil Røen. (Vi beklager at bildet som ble brukt ved første publisering var redigert med KI, og inneholdt feil) Foto: Eldbjørg Berset

Etter at Surnadal ungdomsklubb flyttet inn på Surnadal kulturhus våren 2026, har lokalene blitt flittig benyttet av ungdommen i Surnadal. Ungdomsklubben har flyttet inn i” hele” Kulturhuset. De bruker både Frivilligsentralen og biblioteket til ungdomsklubb. I tillegg er det laget flere soner for ungdom i kjelleretasjen. Der er det en åpen hengesone, som kan brukes så lenge huset er åpent, og et eget rom som åpnes ved klubbkvelder. Her er det playstation, og annet som ungdommene selv har ønsket seg. De ønsket for eksempel å male en regnbue på veggen, så det har de gjort. Noen ønsket seg tusjer til å tegne på veggen, og omtrent alle som har vært innom klubben har satt sitt preg her. Det nyeste kreative innslaget i ungdomsrommet er en nydelig manet, som en av ungdommene har malt.



Daglig leder Siv Torvik synes det er svært gledelig å kunne tilby ungdommen en egen møteplass. Hun trekker fram betydningen av å ha et sted der de kan samles, være sosiale, og tilbringe tid sammen. At ungdommene stadig vender tilbake, ser hun som et svært positivt tegn.

Lykke Matilde Strømme og Maja Røen er blant de mange ungdommene som lager seg toast på kjøkkenet til Frivilligsentralen. Foto: Eldbjørg Berset



PlayStation, biljard og bordtennis er blant aktivitetene som trekker flest ungdommer. Andre tar turen innom først og fremst for det sosiale og for en matbit. Frivilligsentralen sørger nemlig for et gratis tilbud med toast og frukt.

Lykke Matilde Strømme og Maja Røen spiller bordtennis Foto. Eldbjørg Berset

Yethor Pruhykov og Denys Panasivk spiller Airhockey Foto: Eldbjørg Berset

En av de frivillige, Yana Smelyk, trekker også fram ungdomsklubben som et svært positivt initiativ. Hun understreker betydningen av å skape inkluderende møteplasser for ungdom, særlig i en tid der mange opplever ensomhet eller føler seg utenfor fellesskapet.



Smelyk mener ungdomsklubben gir ungdommene en verdifull mulighet til å møtes, knytte nye vennskap og delta i ulike aktiviteter i et trygt og sosialt miljø.

Siv Torvik,daglig leder for frivilligsentralen, og klubbleder for ungdomsklubben, sammen med Yana Smelyk som er frivillig på ungdomsklubben. Foto: Eldbjørg Berset

Ungdomsklubb i Idrettshallen

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Bakgrunnen for tilbudet om "Ungdomsklubb i Idrettshallen" er blant annet tilbakemeldinger fra en spørreundersøkelse blant elevene ved ungdomsskolen. Her kom det fram et tydelig ønske om å få ungdomsklubben nærmere skolen. Mange ønsket også å møte venner for å spille fotball eller annen sport. Det kan de gjøre på Ungdomsklubb i Idrettshallen. Dette resulterte i at "Ungdomsklubb i Idrettshallen" så dagens lys 31. august, med elleve ungdommer til stede på den aller første klubbkvelden.

F.v. Fabian Zwick, Anastasiia Petrenko, Jessica Botten Halse, Ronja Tellesbø og Elke Zwick. Foto: Eldbjørg Berset

– De første ungdommene pleier å komme rett etter skoletid, mens andre stikker innom etter endt fritidsaktivitet, forteller Torvik.

Toastjernet får med andre ord kjørt seg, og står på helt til den siste ungdommen forlater klubben ved stengetid.

Toast og tegning: Rakel Aune Bævre, Maja Røen og klubbsjef Siv Torvik Foto: Eldbjørg Berset

I kaféområdet kan ungdommene samles med venner etter skoletid, slappe av, spille kort, gjøre lekser, og tilberede enkel mat.

Tilbudet har blitt svært populært, særlig blant elever i åttende og niende klasse. Torvik forteller imidlertid at også tiendeklassingene har funnet veien til klubben.

Hun ser meget positivt på å teste ut ungdomsklubb på flere arenaer. Hun syntes det var spennende å flytte klubben ut til andre lokaler og andre miljø, og har positive inntrykk av dette, da det også gir rom for mer variasjon i aktivitetstilbud.



– Det er en prosess å bygge opp et klubbtilbud, sier Torvik.

Elke Zwick imponerer med sine turnferdigheter. Foto: Eldbjørg Berset

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Elias Henden Svensli liker best trampoline og airtrack når han besøker ungdomsklubben i Idrettshallen. Foto: Eldbjørg Berset

Klubben har også mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen SMN gjennom satsingen på inkluderende fritidsklubber. Et av kriteriene for å få støtte var samarbeid med andre aktører, med særlig vekt på blant annet fysisk aktivitet.

Torvik kjente til turngruppa som drives av Friederike Zwick, og etter at de deltok på UKM tidligere i år tok hun derfor kontakt med tanke på et samarbeid. Det viste seg å være en tanke Zwick delte. Hun ønsket også å utvikle et mer lavterskel turntilbud rettet mot ungdomstrinnet.

Foto: Eldbjørg Berset

Frivilligsentralen har også et tredje klubbtilbud, som er et samarbeid med Folkehøyskolen, omtrent en gang i måneden. Der er det praktikantene på skolen som har regien. Der har aktitetene vært kanonball, volleyball og fotball, i tillegg til mariokart, biljard, bordtennis og mer. Ungdomsklubben får spise sammen med folkehøyskoleelevene, og kjøkkenet har lagd både pizza og burger til klubbkveldene

Torvik understreker betydningen av å ha møteplasser og aktivitetstilbud der ungdommene kan samles og bli kjent med hverandre på tvers av klassetrinn.



– Dette er et gratis lavterskeltilbud der alle er velkomne, uavhengig av interesser, påpeker Torvik.

Drømmen er å få til et Ungdomshus der ungdommen kunne hatt mer eierskap.

– Det syns jeg absolutt Surnadal skulle hatt! avslutter hun.

Hvis man vil vite mer om ungdomsklubben kan man følge surnadal-klubb på Snapchat, eller Surnadal Frivilligsentral på Instagram.