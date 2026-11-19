I samsvar med kommuneloven legges formannskapets innstilling til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2027-2030, jfr. vedlegg, ut på høring.

Kommunestyret vil 10.12.26 behandle høringsuttaler og handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2027-2030 og fatte endelig vedtak i budsjettsaken.

Høringsdokumentet er tilgjengelig på kommunens internettside: www.rindal.kommune.no

eller direkte via: https://pub.framsikt.net/2027/rindal/bm-2027-handlingsprogram-formannskapet-2027

Frist for uttalelser til formannskapets høringsutkast settes til 3.12.26 kl 12:00

Uttalelsene sendes til Rindal kommune ved e-post post@rindal.kommune.no. Husk å merke med «Høring budsjett 2027».

Høringsdokumentet består av protokoll fra formannskapets møte 18.11.25, formannskapets forslag til handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2027-2030, samt tilhørende gebyr- og prisliste.

Link til Høringsbrev - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2027-2030