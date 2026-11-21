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Publisert
21.11.2026 - 08:37
arrangement
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surnadalsnytt
kyrkja i surnadal
Kyrkja sin kongedag
Felles middag på kyrkjelydshuset
God morgen 21. november
Besøkte lokalt næringsliv og ambulansestasjonen
Juleverkstad i Stangvik prestegard
Innbyggertorg - hjelp og veiledning for innbyggerne
Skisesongen er i gang !
Gudsteneste i Rindal
Premieutdeling KM terrengløp og trekamp 26. november
Gudstenester, familiesøndag og konsert i Surnadal
«Hunger Games» på Rindal kino
Todalen historielag sitt årsskrift er klart
Vi har alt du trenger til vinter og snømåking!
Julestemning ute og inne
God morgen 20. november
Bonden står sentralt i beredskapen
Samler folk til hyggelig førjulsstemning
Mange møtte opp da lysgloben ble tent
Fersk bakst i utsalget fredag
Korsbrua og Røvbrua periodevis stengt i helga
Høringsbrev - Handlingsprogram med økonomiplan og årsbudsjett 2027-2030
Black Week hos Sport 1 Rindal
Lys i mørke
Vil du bli støttekontakt?
Tilskudd til ungdomstiltak
– Veldig gledelig å se at ungdommen kommer tilbake!
Blackweek -20% på hele avdelingen hele uke 48* * Unntatt hvitevarer, bestillingsvarer og storemballasje av Eksteriør maling
Vinnerliste fra Tordenskjold songlag´s høstlotteri
Julemesse på Eidet Bedehus 21.november
Julemarked på Lomunda grendehus 29.november
God morgen 19. november
Oppsamlingsdag for influensa- og koronavaksinering
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