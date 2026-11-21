Trollheimsporten.no

er en nettportal, som kom på lufta 15. november 2000. Portalen var et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv, foreningsliv og Rindal kommune. Trollheimsporten ble fra 15.12.2006 organisert som et aksjeselskap og utvidet i 2010 dekningsområdet til også å omfatte Surnadal. Personvern og informasjonskapsler