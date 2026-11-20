Surnadalsrussen pleier å arrangere fest i Sagatun grendahus hvor Gunnar Ståle Røv har vært vakt på festene i mange år. Han savner å se ungdommen danse, og er selv ihuga swingdanser. Han fikk med seg flere og inviterte dermed russen til swingkurs som ble gjennomført onsdag kveld.

Onsdag kveld var det skikkelig rock ´n´ roll i Sagatun grendahus da lettlærte og lærevillige russ fikk opplæring av danseglade swingentusiaster. Foto: Gunnar Ståle Røv

Det var Gunnar Ståle Røv som fikk ideen om å lære russen å danse swing.

– Jeg tenkte jeg kjører på og spør, smiler initiativtakeren, som på dette tidspuktet hadde kun spurt èn person til om å bli med.

Dermed fikk Even Langli Moe, som er russevisepresident blant årets surnadalsruss, en melding fra Gunnar Ståle om å høre med russepresident Maria Svinsås og resten av årets russekull om noen ville møte opp på Sagatun for nettopp å lære swing. Russevisepresidenten og russepresidenten "swinget" seg rundt, og stod klare sammen med tolv lærevillige medruss på Sagatun da kurset startet.

Initiativtaker Gunnar Ståle Røv hadde gjort klart til russen kom. Foto: Gunn Elin Røen





Kjekt å kunne

Gunnar Ståle er selv veldig glad i å danse blant annet swing, og ser betydningen av hva dans kan gi den enkelte. Han har sett i aviser og i sosiale medier at slik type dans holder på å bli populært igjen, og håper å få se enda flere på dansegulvet.

Annonse

Initiativtakeren tenkte at russen er en fin gruppe å spørre. Det kan være vegringer om å møte opp på arrangerte kurs om man ikke kjenner de andre som er med, så han tenkte dette kunne være en fin plass å begynne.

– Jeg tenkte også at det hadde vært fint for russen å kunne danse swing til senere anledninger når de skal inn i voksenlivet.

Og når man har lært det, er det lettere å ta det opp igjen.

– Det er nesten som å sykle. Behersker man det så kan det gå 20 år til neste gang man prøver igjen, og da går det tre takter så er man der igjen.

Skikkelig danseglede blant ungdommen på Sagatun onsdag kveld. Foto: Gunn Elin Røen

Flere på laget

– Da jeg fikk vite at det var så mange som meldte seg på, fikk jeg kalde føtter, sier initiativtakeren.

Han sjekket opp om noen ville være med å lære russen å danse swing, og fikk ordnet en Messenger-gruppe med flere som sa seg villig til å bidra; Anne Forsberg Røen, Anne Saltrø Polden, Elin Moen Lysø, Rakel Polden, Ann Reidun Ranes og undertegnede.

Annonse

– Alle jeg spurte var så entusiastiske og ville være med hvis de hadde tid.

Hele fem av de fikk muligheten til å møte onsdag kveld.

Sagatun grendahus sponser noen kvelder med gratis utleie og de andre hjelper også til på frivillig basis. Utover dette kan Gunnar Ståle gledelig fortelle at grendahuset vil gi en meget gunstig pris om han og gjengen vil fortsette med disse danseøvingene med russen i Sagatun, en symbolsk sum for å dekke strøm og eventuell brøyting/strøing.

Grunninnlæringen

Søstrene Polden tok på seg ansvaret for innlæringen av dansen første kvelden hvor de startet med grunntrinnene, takt, "korte" armer og annet som er fint å ha på plass før man kan bygge på med ulike turer. Det var godt å ha erfarne instruktører på laget første gang.

Utover kvelden ble det innlæring av flere turer og vendinger.

Annonse





Rakel Polden og Anne Saltrø Polden har tidligere holdt mange kurs, og ledet stødig ungdommene gjennom kvelden. Foto: Gunn Elin Røen Noe av det første søstrene Polden lærte bort, var viktigheten av å finne takten sammen og å ha «korte armer» med tydelig kommunikasjon. Foto: Gunnar Ståle Røv

Sjelden lærenem gjeng

Røv har danset fra han var barn, men synes det er godt å ha med drevne instruktører for å holde kurs.

– Å forklare som «Poldens» er helt fenomenalt, roser han søstrene Rakel og Anne som tok ansvar for første kvelden.

Sammen med de var Ann Reidun Ranes, initiativtakeren selv og undertegnede med som medinstruktører. Nå håper gjengen ungdommene ønsker flere dansekvelder, da det var virkelig god stemning, trivsel og danseglede, og til mer russen ble introdusert for, til mer utviklet de dansen. De lærte lynkjapt, og de to drevne instruktørene kunne ikke huske de har lært bort så masse på så kort tid før. Virkelig imponerende!

Er det noen som er intressert i å danse swing, ta gjerne kontakt med Gunnar Ståle, som også ønsker å opplyse om at det er dans på kulturhuset hver søndag.

En fornøyd gjeng etter onsdagens innføring av swing. Foto: Gunn Elin Røen

Flere bilder: