PREMIEUTDELING KM TERRENGLØP OG TREKAMP 26.11.

Avslutningskveld på kantina på Ungdomsskolen torsdag 26. november kl 1800-1900

Vi starter med pizza og brus. Deretter premieutdeling for klubbmesterskapet i terrengløp ved Tjønna og klubbmesterskapet i trekamp i Rindalshallen.

HUSK PÅMELDING

På grunn av serveringa må vi ha forhåndspåmelding til: Tor Jarle Bolme (952 37030) eller e-post tbolme@mbotten.no innen tirsdag 26.11. kl 2200.