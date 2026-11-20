ANNONSE - Rindal IL Friidrett:
PREMIEUTDELING KM TERRENGLØP OG TREKAMP 26.11.
Avslutningskveld på kantina på Ungdomsskolen torsdag 26. november kl 1800-1900
Vi starter med pizza og brus. Deretter premieutdeling for klubbmesterskapet i terrengløp ved Tjønna og klubbmesterskapet i trekamp i Rindalshallen.
HUSK PÅMELDING
På grunn av serveringa må vi ha forhåndspåmelding til: Tor Jarle Bolme (952 37030) eller e-post tbolme@mbotten.no innen tirsdag 26.11. kl 2200.
I alt skal det utdeles 76 premier fordelt på 57 utøvere. Lenge siden terrengløpet 03.09. Ikke sikker alle husker det. Oversikt over de som skal ha premie på Rindal IL Friidrett Facebook.