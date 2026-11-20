Snøfnugg pynta opp rundt Åsskard-kyrkja, og inne var det juleverksted. - Veldig triveleg hobbykveld, sa deltakarane.

Aktivitet og skaparglede var på topp. Foto Randi Bøe

Bortimot 40 små og store bruka torsdagskvelden riktig så kreativt. Her laga dei julepynt av alle slag - englar, nissar, stjerner, lenkjer, perlearmband, korger og julekort.

Respons

- For oss som arrangerer, er det kjekt å få slik respons, seier soknerådets Eva Jorid Svendsen og Aashild Settemsdal og medinstruktør Randi Bøe. - Ikkje minst er det flott når heile ti konfirmantar valde å koma - både for å laga ting og for å hjelpe til.

- Verkeleg artig, bekrefta konfirmantane sjøl. Ja, det kom også ønske om bli med neste gong!

Her blir det stjerner og nisse. Foto Eva Jorid Svendsen

Målarpenselen er fin å bruke. Foto Eva Jorid Svendsen

Også kyrkjerommet vart verkstad. Foto Randi Bøe

Konfirmantane song

Attåt den stappfulle Kyrkjestua var også hobbybord i bruk inne i hovudrommet. Der inspirerte også piano og preikestol til kreativitet. Og sei ikkje at tenåringar er redde for å synge! Her istemte dei både «Tenn lys» og bordvers.

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Samling ved (klingande) piano. Foto Bernt Bøe

«Folkets hus» og

Og naturlegvis vart «Å du som mettar liten fugl» etterfølgd av det avsluttande høgdepunktet for kvelden - samlinga rundt matbordet. Vertskapet sørga for kakskiv’, egg, ost, kjøttpålegg og syltety - forutan saft og kaffe.

Kyrkja kan brukast til mangt. Slike kveldar skaper tydelegvis både trivsel og eigarskap til ein 150-åring som ved slike høve blir eit slags «folkets hus».

Etter bordverset vart det nydeleg kveldsmat. Foto Randi Bøe