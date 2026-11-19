Torsdag kveld inviterte Surnadal næringsforening med flere til tenning av lysgloben på plassen foran Surnadal kulturhus. Dette er andre året med lysgloben på Skei, så det er kanskje starten på en ny førjulstradisjon. Mange små og store møtte opp for å få med seg litt tidlig julestemning, og som bestilt kom det også et lite snødryss over plassen denne kvelden.

Surnadal hornmusikk var på plass, og spilte julesanger. En koselig forsmak på adventstida.

Surnadal hornmusikk sørget for koselig julestemning. Foto: Sigrid Skjølsvold

Knut Haugen, som er leder i Surnadal næringsforening, ønsket alle velkommen. Han sa at det var veldig hyggelig å se at så mange hadde møtt opp, og han takket alle som har bidratt til mer lys i sentrum i den mørke tida på året. Prosjektet er et spleiselag mellom flere næringslivsaktører og kommunen.

Knut Haugen kunne konstatere at været var perfekt, med et lite snødryss.. Foto: Sigrid Skjølsvold

Haugen nevnte også diskusjonen som har pågått de siste par dagene i sosiale media, der tema blant annet har vært om dette skal kalles vinterbelysning eller julebelysning. Det får være opp til hver enkelt, sa Haugen, og la til en oppfordring om å ikke gi debatten mer oppmerksomhet.

Haugen telte ned til tenningen av lysgloben, og forsamlingen kvitterte med applaus da lysene ble tent.

Det var tydelig at mange, både barna og voksne, syntes det var moro å kunne gå inn i den store lysende juletrekula igjen.

Mange barn var innom lysgloben. Foto: Sigrid Skjølsvold

Også ordføreren var på plass. Foto: Sigrid Skjølsvold

Det dannet seg kø foran bålpanna til Surnadal JFF, det det ble servert varme pølser, saft og kaffe til de som ville ha.

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Surnadal JFF serverte grillede pølser, saft og kaffe. Foto: Sigrid Skjølsvold

På vei hjem tok mange en spasertur bort til kommunehuset for å se på det siste tilskuddet av vinterlys/julelys - to lysende hjorter - som nå har kommet på plass. Flere av de som kom for å se på lysskulpturene kommenterte at disse var veldig fine, og at de håper at hjortene får stå i fred.

Ny vinter-/julebelysning ved kommunehuset. Foto: Sigrid Skjølsvold