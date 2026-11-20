Det nyoppstartede Innbyggertorget i Surnadal skal gjøre det enklere for innbyggerne å få bistand og veiledning i hverdagen.

Hver fredag inviterer Integreringstjenesten og Frivilligsentralen til en åpen og uformell møteplass, der terskelen for å ta kontakt er lav. Målet er å skape et inkluderende tilbud der både små og store spørsmål blir tatt på alvor, samtidig som det legges til rette for sosialt fellesskap og nye bekjentskaper.

Et lavterskeltilbud

Da integreringstjenesten og Surnadal voksenopplæring ble slått sammen, opplevde de ansatte at integreringstjenesten ble mindre tilgjengelig for innbyggerne.

– Vi ønsket derfor å opprette et tilbud der innbyggerne kunne komme innom, også med de små spørsmålene, forteller Helga Moen, teamleder for integreringstjenesten i Surnadal.

Møteplass for alle

Innbyggertorget skal være en åpen, inkluderende og uformell møteplass for alle innbyggere i Surnadal. Her skal terskelen for å ta kontakt være lav, enten man trenger informasjon, råd og veiledning, hjelp til praktiske gjøremål, eller rett og slett ønsker en hyggelig prat over en kopp kaffe. Målet er å gjøre det enklere for innbyggerne å orientere seg blant kommunens ulike tjenester og tilbud, samtidig som Innbyggertorget skal bidra til å skape sosialt fellesskap, nye bekjentskaper og økt tilhørighet i lokalsamfunnet.

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Ambisjon om å få med flere kommunale tjenester

Både Frivilligsentralen og integreringstjenesten er til stede på Innbyggertorget hver fredag fra 1200-1400. Ambisjonen er samtidig å få med flere kommunale tjenester, lag og organisasjoner, samt frivillige som ønsker å bidra til å utvikle møteplassen.

Moen og Bergheim trekker fram at det ofte er svært lite som skal til for å hjelpe noen videre. Det kan dreie seg om praktiske spørsmål eller behov for bistand til ulike søknadsprosesser. De understreker betydningen av å ha et sted der innbyggerne enkelt kan henvende seg, uten å måtte bestille time eller vite på forhånd hvilken tjeneste de skal kontakte.