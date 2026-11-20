To av våre lokale langrennsløpere i seniorklassen, Mali Eidnes Bakken fra Rindal Idrettslag / Team Aker Dæhlie og Olav Fugelsøy fra Surnadal IL, stilte til start under sesongåpningens første distanse på Beitostølen fredag.

Seniorløperne startet med 10 km klassisk med intervallstart på lørdag. Her ble Mali Eidnes Bakken til slutt nummer 23, 1,49 minutter bak Heidi Weng fra BUL som til etter å ha ligget noen få sekunder bak de beste underveis, vant damenes sesongåpning. Mali hadde 29. beste tid etter 2,6 km, gikk seg opp litt underveis og var etter 7,6 km oppe på en 22.plass. Kristin Austgulen Fosnæs fra Fossum Idrettsforening tok andreplassen foran Julie Bjervig Drivenes, Konnerud Idrettslag. Eva Ingebrigtsen fra Bratsberg Idrettslag tok fjerdeplassen. 79 løpere stilte til start i kvinneklassen.

Offisiell resultatliste fra damenes 10 km intervallstart i klassisk stil.

Herrene gikk sin 10 km litt senere på dagen. Her ble Olav Fugelsøy til slutt nummer 65 i sin første sesong som senior.

Olav Fugelsøy Arkivfoto: Eli Landsem Solvik

Martin Løwstrøm Nyenget fra Lillehammer Skiklub vant, 2,8 sekunder foran Lars Agnar Hjelmeset fra Gjelleråsen Idrettsforening / Team Hofseth. Jonas Vika fra MjøsSki / Team Hofseth tok tredjeplassen. Hele 162 løpere stilte til start i herreklassen.

Offisiell resultatliste fra herrenes 10km intervallstart i klassisk stil.

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Beitosprinten fortsetter med sprint i klassisk stil på lørdag og 15 km fri teknikk med intervallstart på søndag.