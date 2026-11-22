Ingrid Røen Sæthervik (33) finner mye av arbeidsgleden i møtet med kunder og kollegaer. Som butikksjef er hun særlig opptatt av at de ansatte skal ha det bra sammen.

Portpraten Portpraten er en serie der vi møter mennesker fra Surnadal og Rindal med ulike interesser, yrker, prosjekter og historier. Målet er å bli litt bedre kjent med hvem de er, hva de driver med og hva som opptar dem.

Ingrid er butikksjef på KIWI Surnadal. Hun bor i Surnadal, er gift og har to barn. Selv beskriver hun hverdagen som et ganske vanlig A4-liv. På jobb er det kunder, kollegaer og butikkdrift som fyller dagene.

Hun har jobbet i butikken i elleve år, men erfaringen fra butikk startet allerede som 18-åring på Coop Mega. Der jobbet også moren hennes som i dag er på Coop Extra.

— Nå er vi konkurrenter, så det blir mye butikkprat når vi møtes. Kanskje litt for mye noen ganger, i hvert fall i følge andre familiemedlemmer, sier Ingrid.

At hun etterhvert skulle bli butikksjef var ikke noe hun hadde planlagt fra starten. Da den tidligere butikksjefen, Astrid Valsø, ønsket å gå ned til stilling som vanlig butikkmedarbeider, ønsket hun og distriktssjefen at Ingrid skulle ta over.

— Utrolig kjekt å bli sett og at noen ønsket å ta sjansen på meg. Heldigvis for meg så har Astrid vært til stede i disse 2 årene som butikksjef, og det har vært en stor trygghet for meg.

I slutten av neste år går Astrid av med pensjon, noe som blir vemodig etter 12 år sammen.

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— Da blir det jeg og ungdommene igjen, og Augute Roeen heldigvis!

Fant veien tilbake til butikk

Som ungdom hadde ikke Ingrid noe klar plan for hva hun ville jobbe med. Hun prøvde seg på lærerstudiet, men etter ett år fant hun ut at det ikke var riktig for henne.

— Da var det rett hjem og tilbake til butikken igjen. Det er nok dette som er for meg. Jeg kunne ikke tenkt meg noe annet.

Det er særlig menneskene som gjør at hun trives. Både kundemøtene og samarbeidet med kollegaene betyr mye.

— At butikksjefsrollen kom ganske naturlig er nok ingen tilfeldighet. Jeg elsker kunder. Det er jo de vi lever av. Alle kunder skal føle seg sett og få ei "hei" når de kommer inn døra hos oss. Her er alle hjertelig velkommen. Og så liker jeg å jobbe sammen med folk. Man driver ikke en butikk alene. Vi er en kjempefin gjeng, og jeg er så glad i dem.

Vil at de ansatte skal jobbe sammen

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For Ingrid handler et godt arbeidsmiljø mye om kommunikasjon og om å ha tid til hverandre i løpet av arbeidsdagen. Hun har derfor gjort noen endringer slik at de ansatte får jobbe mer sammen.

— I stedet for at vi alltid er på hver vår kant i butikken, kan vi ta en palle sammen. Da rekker vi også å snakke sammen om andre ting enn bare jobb også.

Hun opplever at dette blir satt pris på, og at gjengen er mer opplagt. Det å få til et godt team er noe av det hun er mest stolt av.

— Det er mange forskjellige mennesker med ulike behov, og det å jobbe sammen kan være vanskelig. Men jeg føler at vi har fått det til ganske bra, med jevnlige samtaler og ved å finne på ting sammen utenom jobb.

En sjef de kan komme til

Når Ingrid skal beskrive seg selv som leder, håper hun først og fremst at hun er rettferdig.

— Alle er forskjellige, men jeg prøver å være en rettferdig sjef. Positiv vil jeg også si at jeg er. De skal ikke være redde for å komme til meg hvis det er noe. Jeg kan være en venn og ikke bare sjef. Og så håper jeg de synes jeg er litt artig også, sier hun.

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Lederrollen kan samtidig være krevende. Vanskelige situasjoner dukker opp, og ansvaret er ikke alltid lett å legge fra seg når arbeidsdagen er over.

— Jobben blir med hjem, og du må være forberedt på å være tilgjengelig. Er noen syke og andre ikke kan stille opp, er det til syvende og sist jeg som må jobbe, men det har også sin sjarm til tider.

Henter energi på jobb

Når Ingrid får spørsmål om hvor hun henter energien og positiviteten fra, peker hun på trivselen i butikken.

— Jeg elsker å være her. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det hvis jeg ikke var så glad i jobben min. Det er jo mitt andre hjem.

Både gode kollegaer, varierte oppgaver og kunder er det som gir henne energi. Målet fremover er å fortsette å utvikle en butikk der både de ansatte og kundene har det bra.

Familie, fjellturer og trening

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Også hjemme blir det fort litt jobbing når PC-en er i nærheten. Ingrid forteller at butikkjobben blir fort som en livsstil.

Når hun har fri kommer barna og mannen først. Ellers er hun glad i styrketrening, fotball og å løpe på fjellet. Skogstur med familien er høydepunkt! Hun prøver også å få tid til reiser og venner. Utenom det er det ikke alltid like mye tid til overs.

— Siden man alltid må være tilgjengelig i hverdagen så prøver vi å reise og koble helt av. Det tror jeg er viktig om man skal være lenge i en sånn type jobb. Når jeg har ferie er det min assisterende butikksjef, Linn Beate Haugen, som har ansvar for både personal og butikk mens jeg er borte, og det gjør hun på strak arm. Ære være henne!