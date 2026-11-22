Løypemeldinger, oppdatert 22. november
Sesongens første løypemeldinger
Helgetunmarka 22.november:
25 cm med snø i marka og sesongstart for å lage løyper. 5-kilometeren om Trollheimstunet ble lørdag rullet for å lage en såle i løypenettet, og spor ble kjørt på i dag søndag morgen. Greie forhold for å prøve høstformen i løypene.
Løypeinfo vil bli å finne på skiappen.no og Løyper.net samt Trollheimsporten. ( Bildet fra gapahuken ved Langvatnet og Trollheimstunet)
Skiappen
Nordmarka 22.november
På Nordmarka er det forhold for å gå på ski. Løypene ved skisenteret er kjørt, snømengden er marginal men ok forhold.