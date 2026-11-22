Helgetunmarka 22.november:

25 cm med snø i marka og sesongstart for å lage løyper. 5-kilometeren om Trollheimstunet ble lørdag rullet for å lage en såle i løypenettet, og spor ble kjørt på i dag søndag morgen. Greie forhold for å prøve høstformen i løypene.

Løypeinfo vil bli å finne på skiappen.no og Løyper.net samt Trollheimsporten. ( Bildet fra gapahuken ved Langvatnet og Trollheimstunet)

Skiappen

Nordmarka 22.november

På Nordmarka er det forhold for å gå på ski. Løypene ved skisenteret er kjørt, snømengden er marginal men ok forhold.





