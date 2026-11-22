Søndag 13. desember er det klart for årets utgave av det tradisjonsrike Rindalsrennet ved Igltjønna skistadion. Allerede nå er forberedelsene i løypene i full gang, og Rindal IL Ski oppfordrer bygdefolket til å ta søndagsturen med ski på beina.

Sålebygging på gang ved Igltjønna skistadion lørdag kveld. Rindal IL Ski oppfordrer bygdefolket til å ta søndagsturen på ski, og la traséen få ligge i fred for fotspor fram mot Rindalsrennet 13. desember. Foto: Rindal IL Ski

Årets Rindalsrenn arrangeres søndag 13. desember, som er én uke tidligere enn vanlig. Rennet er et av landets mest tradisjonsrike skirenn, og når startskuddet går i desember, er det hele 65. gang rennet arrangeres.

I år har rennet også fått status som det aller første rennet i SpareBank 1-cupen for Sør-Trøndelag Skikrets, med individuell start i fristil for klassene 13 år til senior. I tillegg blir det arrangert sonerenn for de yngste løperne fra 6 til 12 år.

Bygger såle – ber fotgjengere unngå traséen

Lørdag ble hele renn-traséen ved Igltjønna kjørt opp med snøskuter og trommel for å pakke snøen og bygge en god og solid såle fram mot renndagen. På grunn av begrenset snømengde er det foreløpig ikke satt klassiskspor, men forholdene ligger likevel godt til rette for en skitur.

– Vi ønsker at flest mulig benytter seg av løypenettet, og oppfordrer alle til å ta søndagsturen rundt Igltjønna med ski på beina. Siden snølaget er tynt og vi jobber med å bygge en god såle før kuldegradene setter inn, setter vi svært stor pris på at ingen går til fots i traséen de nærmeste dagene, opplyser Rindal IL Ski.

Store ressurser gjennom hele året

Skigruppa minner samtidig om at det legges ned betydelige ressurser – både gjennom dugnad og økonomisk – gjennom hele året for å holde løypenettet ved Igltjønna i topp stand. Dette omfatter alt fra grusing og vedlikehold av turstiene på sommerhalvåret, til løypekjøring og ikke minst de løpende strømkostnadene til lys i løypene gjennom vinteren.

De som setter pris på det helårlige tilbudet ved Igltjønna og ønsker å bidra til drivstoff, vedlikehold og lys i løypa, kan gi et valgfritt løypebidrag via Vipps på nummer #506182 (Rindal IL Ski – Løypeavgift).