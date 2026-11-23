Onsdag 25. november inviterer vi i Turstigruppa til mørketur til Tørsåsløa. En tur ut i mørket gjør turen litt ekstra spennende.

Vi fyrer i ovnen slik at dere kan trekke inn i varmen ved Tørsåsløa og vi serverer gratis kveldsmat til alle som kommer.

Det blir kveldsmat til alle som kommer Foto: Turstigruppa Rindal IL

Det blir også natursti rundt Tørsåsløa, der dere må lete litt etter postene som er markert med reflekser. Dette var veldig populært blant barna i fjor.

Husk lommelykt/hodelykt.

Velkommen!

Natursti rundt Tørsåsløa Foto: Turstigruppa Rindal IL

Informasjon: Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er bomvei opp til Tørsåsløa. Trenger du turbeskrivelse anbefaler vi at du laster ned Trimpoeng-appen og legger til Fjelltrimmen 2026, det er gratis og der finner du gode turbeskrivelser av alle turmålene våre. For mer informasjon om dette arrangementet må du gjerne følge oss på Facebook.



