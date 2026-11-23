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Publisert
23.11.2026 - 13:48
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Trollheimsporten ber leserne om frivillige bidrag
Tilbudsåpning Djupdalsbrua i Rindal
Julegrantenning ved Alti 28.november
Stemningsfull førjulskonsert i Øye kirke
Takk for gavene
Kaffetreff for kreftramma 26. november
Vannet gikk i heisen - fremhever viktigheten av en trygg følgetjenetse
Denne veka på Surnadal Frivilligsentral
Mørketur til Tørsåsløa - ny Småtrolltur
God morgen 23. november
Juleølsmaking på 3 Venner
Bonde og bankranar
Sterk 12. plass til Mali Eidnes Bakken
- Det er mitt andre hjem
"Krans-kurs" på Rindal Skole
Sesongens første løypemeldinger
Rindalsrennet arrangeres for 65. gang – slik er føreforholdene ved Igltjønna nå
God morgen 22. november
Tidlig julestemning med Saima, Roy Paulsen og Skaun storband
Aasbø til kvartfinale i sesongåpningen
Kyrkja sin kongedag
Felles middag på kyrkjelydshuset
God morgen 21. november
Besøkte lokalt næringsliv og ambulansestasjonen
Juleverkstad i Stangvik prestegard
Innbyggertorg - hjelp og veiledning for innbyggerne
Skisesongen er i gang !
Gudsteneste i Rindal
Premieutdeling KM terrengløp og trekamp 26. november
Gudstenester, familiesøndag og konsert i Surnadal
«Hunger Games» på Rindal kino
Todalen historielag sitt årsskrift er klart
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